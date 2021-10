Książę William i Sir David Attenborough w nowej serii dokumentalnej Discovery Channel

Łukasz Szewczyk

• Obumierające rafy koralowe i lasy deszczowe, zanieczyszczone powietrze, susze, powodzie, ginące gatunki zwierząt, topniejące lodowce, piętrzące się odpady

• W serii "Eartshot Prize: Ratując naszą planetę" książę William i Sir David Attenborough wraz z gośćmi, przedstawiają widzom inspirujące i nowatorskie sposoby na poprawienie globalnej sytuacji klimatycznej.

Klimat zmienia się w zastraszającym tempie. Niektóre skutki są już nieodwracalne i najprawdopodobniej nie da się ich zniwelować nawet przez setki kolejnych lat. To najwyższy czas, żeby podjąć zdecydowane kroki w tym obszarze.Książę i księżna Cambridge zainicjowali w 2020 roku Nagrodę Eartshot Prize. Będzie ona przyznawana co roku, przez dziesięć następnych lat. Twórcy nawiązują do idei Moonshot, przedstawionej przez prezydenta USA Johna F. Kennedy'ego, który w latach 60. XX wieku zobowiązał się do wysłania człowieka na Księżyc właśnie w ciągu dekady. Laureaci Earthshot Prize są wyłaniani w pięciu kategoriach korespondujących z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Tegoroczni zwycięzcy pochodzą z Kostaryki, Bahamów, Indii, Włoch, Tajlandii oraz Niemiec. Wyróżnieni liderzy zajmują się między innymi przywracaniem i ożywianiem lasów deszczowych na Kostaryce, redukcją odpadów czy odbudową rafy koralowej.W pięcioodcinkowej serii dokumentalnej "Eartshot Prize: Ratując naszą planetę" książę William wraz z brytyjskim popularyzatorem wiedzy przyrodniczej Sir Davidem Attenborough opowiadają widzom nie tylko o problemach, które niszczą naszą planetę, ale też o nowatorskich rozwiązaniach mogących jej pomóc. Piętnastu finalistów Nagrody Eartshot i wizjonerów z całego świata przedstawi widzom swoje pomysły na poprawienie sytuacji klimatycznej. Hindon Oumaron Ibrahim z Republiki Czadu podzieli się swoimi pomysłami dotyczącymi gospodarki odpadami. Jak sprawić, żeby pozostałości po jednym procesie produkcyjnym mogły być wykorzystane jako źródło w kolejnym? W Mediolanie na przykład wprowadzono system odzyskiwania żywności z supermarketów czy stołówek pracowniczych, który pozwala na przygotowanie aż 260 tysięcy posiłków dziennie.David Attenborough uważa, że im bardziej człowiek ingeruje w świat w przyrody, tym bardziej staje się on niestabilny. Czy jeszcze jest możliwe przywrócenie naturalnej równowagi i "dzikości" w przyrodzie, choćby w niektórych rejonach świata? Dyplomatka Christiana Figueres opowie o pozytywnych praktykach ekologicznych w różnych krajach, takich jak idea tworzenia diamentów z powietrza czy ochrona wielorybów.W programie widzowie będą mogli zobaczyć także rozmowy ze znanymi ludźmi, którym losy naszej planety nie są obojętne. Piosenkarka i filantropka Shakira Mebarak zdradzi widzom, jak ważna jest dla niej ochrona życia oceanicznego. Naoko Yamazaki, inżynier i były astronauta jako jedyny członek Rady Nagrody Eartshot widział ziemię z kosmosu i na własnej skórze przekonał się jak bardzo zanieczyszczona jest nasza atmosfera. Jakie rozwiązania w transporcie, zarządzaniu miastami czy w przemyśle mogą pomóc w oczyszczeniu powietrza na całym świecie?Seria dokumentalna "Earthshot Prize: Ratując naszą planetę" zdecydowanie zmusza do myślenia. Premiera dokumentu na Playerze - seria dostępnajest od 26 października.. Na antenie Discovery channel program zadebiutuje już 19 listopada o godz. 23.00.31 października na playerze będzie można zobaczyć także relację z gali, na której ogłoszono zwycięzców tegorocznej edycji Earthshot Prize. Scenę na galę skonstruowano bez użycia plastiku, a goście zostali poproszeni o to, aby wybierając strój mieli na uwadze troskę o środowisko. O artystyczny wymiar wydarzenia zadbali Ed Sheeran, Coldplay i KSI. Wśród gości pojawili się między innymi: książe William z małżonką, aktorka i aktywistka Emma Watson, czy artysta Ed Sheeran. Prąd konieczny do organizacji koncertu wytworzyło 60 rowerzystów.