Akustyczny koncert Marka Piekarczyka i "Telefon na pożegnanie" w RMF FM na Wszystkich Świętych

Łukasz Szewczyk

• W Dniu Wszystkich Świętych RMF FM wyemituje specjalny, akustyczny koncert Marka Piekarczyka, wokalisty grupy TSA.

• Na antenie pojawią się opowieści słuchaczy w akcji "Telefon na pożegnanie", a reporterzy stacji jak co roku będą pomagać kierowcom w raportach drogowych "Bezpieczny Powrót".

Koncert Marka Piekarczyka "51live" będzie niezwykłym wydarzeniem. W kameralnym studiu RMF FM wybrzmią przeboje legendarnego rockmana i jego przyjaciół. Wśród utworów pojawi się oczywiście ballada "51" pochodząca z debiutanckiego, koncertowego albumu TSA "Live". Koncertu można będzie posłuchać w RMF FM oraz na profilu rozgłośni na Facebooku 1 listopada po godzinie 20.Z okazji Dnia Wszystkich Świętych RMF FM organizuje też akcję "Telefon na pożegnanie" - rozgłośnia już 29 października uruchomi specjalną linię telefoniczną dla wszystkich, którzy chcą opowiedzieć swoją niedokończoną historię, wyznać to, czego nie zdążyli powiedzieć swoim bliskim, wspomnieć tych, którzy odeszli. Najpiękniejsze opowieści będą emitowane 1 listopada przez cały dzień.Na antenie nadane zostaną również premierowe odcinki programu "Ostatnie dni legendy" - tym razem będą to historie Magika, członka zespołów Kaliber 44 i Paktofonika oraz Michaela Jacksona.Jak co roku RMF FM przeprowadzi także akcję "Bezpieczny Powrót". Dziennikarze i reporterzy w całej Polsce na bieżąco informować będą o sytuacji na drogach, utrudnieniach przy cmentarzach, korkach i wypadkach. Raporty nadawane będą co godzinę w piątek 29 października od 15:30 do 22:30 i w poniedziałek 1 listopada od 6:30 do 21:30.W trakcie długiego weekendu związanego z Dniem Wszystkich Świętych i Halloween, RMF FM zaprosi też słuchaczy na Drugi Ogólnopolski Zlot Podcasterów Kryminalnych. W wydarzeniu wezmą najpopularniejsi twórcy: Olga Herring ("True Crime"), Agnieszka Wajszczyk ("Zbrodnie prowincjonalne"), Marcin Myszka ("Kryminatorium") oraz Kamil Barnowski i Daniel Dyk ("Sceny zbrodni"). 31 października po 21 podcasterzy opowiedzą mrożące krew w żyłach historie zbrodni, które wstrząsnęły światem.