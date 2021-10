DIZI w telewizyjnej ofercie Play

Łukasz Szewczyk

• Kanał DIZI z tureckimi serialami dołącza do oferty Telewizji Play.

Od piątku (29 października 2021 roku) kanał DIZI będzie dostępny dla abonentów pakietu Extra usług Play Now i Play Now TV. Jednocześnie operator na trzy miesiące odkoduje dostęp do DIZI dla wszystkich abonentów Telewizji PLAY (pakiety Start i Podstawowy).- mówi Jacek Koskowski, General Director Sales & Distribution Poland w Kino Polska TV SA.DIZI to propozycja skierowana do coraz szerszego grona miłośników tureckich seriali w Polsce. Kanał emituje zarówno produkcje obyczajowe, romantyczne, jak i kryminały i jest nadawany 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu, w jakości HD. Hitami ramówki DIZI są m.in. seriale "Narzeczona ze Stambułu" (oryg. Istanbullu Gelin, ang. Bride of Istanbul) i "Maleńkie morderstwa" (oryg. Ufak Tefek Cinayetler, ang. Stiletto Vendetta / Little Murders).- dodaje Karina Rompa, Content Management and Acquisition Team Manager w Play.Play Now to usługa, która zapewnia dostęp do kanałów telewizyjnych oraz filmów, seriali, programów rozrywkowych i bajek na żądanie, w dowolnym miejscu i czasie. Platforma jest dostępna na urządzeniach mobilnych, stronie playnow.pl, Smart TV LG i Samsung z systemem Tizen, dekoderze PLAY NOW TV BOX, ale również na innych urządzeniach z systemem Android TV.Kanał DIZI jest już dostępny m.in. w ofercie UPC Polska (pakiety Max Premium, Max i Select oraz usługa UPC TV Go), Vectry (Pakiet Złoty) i Multimedia Polska (Pakiet MaxBox), a także jako OTT w nowej na rynku usłudze CDA TV.