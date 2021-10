Nowy cykl "Res Poloniae - o Polsce z oddali" w TVP Kultura

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polska przygotowała nowy cykl "Res Poloniae - o Polsce z oddali"

• Jest to seria wywiadów z członkami brytyjskiej rodziny królewskiej oraz najwybitniejszymi przedstawicielami brytyjskiej arystokracji.

Program "Res Poloniae - o Polsce z oddali" pozwoli polskim widzom zrozumieć charakter Brytyjczyków, ich kulturę oraz przywiązanie do tradycji, a także pokaże w jaki sposób Polska jest postrzegana w Wielkiej Brytanii.Rozmowy z członkami brytyjskiej rodziny królewskiej, ale także z arystokratami, pisarzami, muzykami, malarzami oraz animatorami kultury, będą dotyczyć dziedzin ich działalności oraz związków z kulturą polską i brytyjską. Wywiady poprowadzi dr Jolanta Rzegocka - mediewistka, znawczyni kultury brytyjskiej, wykładowczyni literatury środkowoeuropejskiej oraz anglo-amerykańskiej w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.Telewizja Polska odwiedziła St. James Palace w Londynie oraz wiele innych posiadłości członków brytyjskiego establishmentu. Wśród rozmówców dr Jolanty Rzegockiej znajdą się m.in.: Książę Edward - Jego Królewska Wysokość Książę Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Duke of Kent; George Windsor - Jego Królewska Wysokość, Earl of St. Andrews, Duke of Gloucester, członek brytyjskiej rodziny królewskiej, Lord Alistair Harrison - Marszałek Dworu Królowej Elżbiety II, Pierwszy Lord Dyplomacji, Wielki Mistrz Orderu Imperium Brytyjskiego; Lord Jeffrey Archer - Markiz De Mar, Baron Archer Uper Super Mar, członek brytyjskiej Izby Lordów.Bohaterem pierwszego odcinka będzie Sir John Gilhooly - Dyrektor Wigmore Hall, Lord Sekretarz Królewskiego Towarzystwa Muzycznego.Emisja "Res Poloniae - o Polsce z oddali" na antenie TVP Kultura i TVP Kultura2 w każdy czwartek po godz. 22:30.