Rekord na Patronite podczas koncertu Radia 357 "Lista jest tylko jedna"

Łukasz Szewczyk

• Radio 357 zorganizowało specjalny koncert. Transmisję odtworzono łącznie prawie 150 tysięcy razy. .

• Podczas koncertu padły kolejne rekordy zbiórki na portalu Patronite. Po raz pierwszy w historii Radio 357 wspiera 35 tysięcy osób na łączną kwotę przekraczającą 700 tysięcy złotych miesięcznie.

Ekipa Radio 357 / fot. Marcin Zawadzki

W ramach promocji nowej Listy Piosenek 357 ekipa Radia 357 zorganizowała specjalny koncert. Jego organizację zapowiedziano w momencie ogłoszenia zbiórki środków na uruchomienie Radia 357 w październiku 2020 roku. W ten sposób ekipa Radia oraz Słuchacze i Patroni chcieli podziękować Piotrowi Baronowi, Bartoszowi Gilowi, Markowi Niedźwieckiemu i Halinie Wachowicz.Podczas koncertu artyści wykonali utwory własne oraz covery w nowych aranżacjach. Daria Zawiałow zaśpiewała "Tatuaż" Edyty Bartosiewicz, Organek - "Mam dość" Brygady Kryzys, Zalewski - "Obracam w palcach złoty pieniądz" Perfectu, a Kaśka Sochacka "50 drzew" Smolika.- mówi Andrzej Smolik, autor koncepcji muzycznej koncertu.Jako utwór finałowy Ewa Bem wykonała "Podaruj mi trochę słońca". Towarzyszyli jej wszyscy artyści biorący udział w koncercie.- mówi Piotr Stelmach, koordynujący pracę redakcji muzycznej.Koncert był dostępny w otwartej dla wszystkich transmisji audio i video. Transmisję odtworzono łącznie prawie 150 tysięcy razy. Stream radia wywołano 47 tysięcy razy, zaś liczba odsłon transmisji wideo sięgnęła 100 tysięcy (Facebook i YouTube). Wideo zebrało 18 tysięcy reakcji, a udostępniono je 1000 razy.Pulę wejściówek przeznaczono na aukcję charytatywną na rzecz Fundacji Kultury Bez Barier. Uczestnicy licytacji przekazali na ten cel 35 574,54 zł.- dodaje.Do sfinansowania koncertu Radio 357 pozyskało także honorowych mecenasów: Santander Bank Polska i Otodom. Zapis koncertu jest dostępny jako podcast na platformie Twoje 357.Lista Piosenek 357 wystartuje od numeru jeden w piątek, 29 października o godz. 19:00. Notowania wyłoni 35 tysięcy Patronów. System do głosowania online został uruchomiony 22 października.- mówi Ewa Mieczławska z zarządu Radia 357, odpowiedzialna za prace nad głosowaniem online.W pierwszych godzinach po uruchomieniu systemu odnotowano rekordowe zainteresowanie głosowaniem. -- mówi Marcin Łukawski, prowadzący Listę Piosenek 357.Podczas koncertu padły kolejne rekordy zbiórki na portalu Patronite. Po raz pierwszy w historii Radio 357 wspiera ponad 35 tysięcy osób na łączną kwotę przekraczającą 700 tysięcy złotych miesięcznie.- mówi Paweł Sołtys, prezes zarządu Radia 357.Radio 357 to stacja założona przez byłych dziennikarzy radiowej Trójki. Zespół tworzy obecnie ponad 100 autorów, dziennikarzy oraz osób organizujących pracę radia. Audycje przygotowują m.in. Marek Niedźwiecki, Piotr Kaczkowski, Kuba Strzyczkowski, Marcin Łukawski, Krystian Hanke, Michał Olszański, Ernest Zozuń, Patrycjusz Wyżga, Katarzyna Borowiecka, Marta Malinowska, Marcin Cichoński, Katarzyna Pruchnicka, Tomasz Gorazdowski, Tomasz Rożek, Paulina Wilk, Tomasz Michniewicz, Aleksandra Budka, Gabriela Darmetko, Mateusz Fusiarz, Piotr Stelmach, Marta Kula, Michał Gąsiorowski, Agnieszka Obszańska, Izabela Woźniak, Paweł Sołtys, Daniel Wyszogrodzki, Tomasz Jeleński, Katarzyna Kłosińska, Filip Jaślar, Łukasz Błąd, Krzysztof Szubzda, Bartosz Gil, Baasch, Łukasz Dunaj, Justyna Godz, Agnieszka Szwajgier, Marcin Klimkowski i Michał Żakowski. Radio 357 wprowadziło również serwisy informacyjne nadawane rano i popołudniu. Przygotowuje je zespół 10 dziennikarzy i reporterów oraz 9 korespondentów zagranicznych. Pracę newsroomu koordynuje Justyna Mączka.Na początku kwietnia zespół Radia 357 uruchomił Twoje 357. To platforma podcastowa, umożliwiająca dostęp do prawie 3000 odcinków audycji i podcastów. Obecnie to ponad 4000 godzin treści audio. Codziennie dodawanych jest ok. 20 nowych propozycji. Wśród nich są też podcasty specjalne - nie emitowane na antenie. Podcastów można słuchać poprzez stronę internetową Radio357.pl oraz przez aplikację Radio 357 dostępną na systemy Android i iOS.