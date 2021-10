Halloweenowy weekend w Food Network

Łukasz Szewczyk

• Weekend Halloween na antenie Food Network

• Stacja pokaże programy, w których znani szefowie kuchni, cukiernicy i celebryci będą prześcigać się w pomysłach na stworzenie najpyszniejszych i najbardziej spektakularnych halloweenowych dań.

Cykl rozpoczną(29 października o godz. 17.00, 31 października o godz. 15.15). Gospodarz programu - aktorka Alyson Hannigan, znana m.in. z serialu "Buffy: Postrach wampirów" rzuci wyzwanie siedmiu śmiałkom - mistrzom carvingu, czyli sztuki rzeźbienia w owocach i warzywach. Ich zadaniem będzie stworzenie elementów charakterystycznych dla Halloween z... dyń. To wyzwanie wystawi na próbę ich kreatywność i nerwy. Ale będzie warto, bo nagroda to nie "cukierek albo psikus", ale 25 000 dolarów.Następnie(29 października o godz. 18.05, 30 i 31 października godz. 23.00). Carla Hall gości dziesięciu utalentowanych cukierników ze Stanów Zjednoczonych, którzy rywalizują w stworzeniu smacznych i równocześnie wyglądających przerażająco przysmaków. Uczestnicy podążają przez nawiedzony dom, gdzie czekają ich wyzwania, sprawdzające ich umiejętności. Sędziowie Zac Young i Stephanie Boswell dołączają do Carli, aby ustalić, czyje piekielnie pyszne desery zdobędą główną nagrodę 25 000 dolarów i kto otrzyma tytuł "Mistrza halloweenowych wypieków".Na antenie Food Network także(31 października, o godz. 17.15). Czworo dziecięcych cukierników, pod opieką słynnego Duffa Goldmana, ma stworzyć haloweenowe słodkości z motywem pajęczyny. Jak poradzą sobie młodzi adepci sztuki cukierniczej?Wśród propozycji także(31 października, godz. 18.15). Największe gwiazdy kanałów Food Network, HGTV i Travel Channel - Drew i Jonathan Scott, Tia Mowry, Adam Richman oraz Duff Goldman stają do rywalizacji w stworzeniu dwóch naturalnej wielkości nawiedzonych domów tuż przy Las Vegas, pełnych niesamowitych efektów specjalnych i dziwacznych smakołyków. A wszystko to nie tylko ku uciesze widzów, ale też w szczytnym celu - wygrana będzie przekazana na wybraną organizację charytatywną.Rozegrane zostaną także(31 października o godz. 19.20). Gospodarz Jonathan Bennett wspiera sześć drużyn, złożonych z dwóch cukierników oraz mistrza rzeźbienia dyni, które rywalizują, tworząc przerażające i upiorne, ale jadalne halloweenowe scenki. Ich kreacje zostaną ocenione przez nagradzanego dekoratora ciast Shinmin Li i mistrza efektów specjalnych w horrorach Todda Tuckera. Najlepsza drużyna wygrywa główną nagrodę w wysokości 50 000 dolarów.Cykl zakończa(31 października, godz. 20.25). Mistrzowie w tworzeniu ciast i tortów przygotowują halloweenowe kreacje w konkursie prowadzonym przez Vivian Chan i Zaca Younga z Food Network Kitchen. Cukiernik, który zaprezentuje najlepszy projekt wygrywa nagrodę pieniężną.