Specjalne audycje w Radiu Złote Przeboje, Radiu Pogoda i Rock Radiu na Wszystkich Świętych

Łukasz Szewczyk

• Muzyczne stacje Grupy Agora przygotowały specjalne ramówki z okazji 1 listopada.

W poniedziałek (1 listopada 2021 roku) na anteniepojawią się specjalne programy przygotowane w związku z dniem Wszystkich Świętych. W audycji "Między światami", nadawanej w godz. 7:00-11:00, Piotr Jaworski wspólnie z Anją Franczak, założycielką Instytutu Dobrej Śmierci będzie zastanawiać się nad tym, ile waży ludzka dusza oraz czy jesteśmy świadomi, kiedy umieramy.W kolejnej audycji - "Po zmierzchu" Kamil Baleja wyjaśni słuchaczom, dlaczego kładło się zmarłego nogami w kierunku okna oraz czym groziło niepochowanie zmarłego przed niedzielą. O przesądach, w które wierzyli jeszcze nasi dziadkowie, będzie można posłuchać do 15:00. Natomiast w programie "Ostatnie życzenie", emitowanym w godzinach 15:00-18:00, Tomasz Florkiewicz opowie co, ile i komu zapisały w swoich testamentach największe gwiazdy popkultury. Z audycji będzie się można dowiedzieć m.in., ile zostawili po sobie George Michael czy Freddie Mercury, a także dlaczego Michael Jackson nie zapisał niczego ojcu, a Kirk Douglas nie zostawił ani grosza synowi.W ostatniej z audycji specjalnych Tomasz Brhel przywoła najpopularniejsze teorie spiskowe związane ze śmiercią gwiazd muzyki. Zgodnie z nimi Elvis nadal żyje, zaś z żywymi pożegnał się Paul McCartney, członek The Beatles, który rzekomo zginął w 1966 r. w wypadku samochodowym... Program "Uwierz w ducha" pojawi się na antenie w godz. 18:00 - 20:00.1 listopada wupłynie na wspomnieniach dzięki dwóm wyjątkowym audycjom. Od 9:00 do 15:00 Łukasz Szaciłowski zaprezentuje na antenie "Niezapomnianych w Radiu Pogoda", wspominając artystów, którzy odeszli od nas w tym roku. Zaś od 15:00 do 20:00 Kuba Mędrzycki poprowadzi audycję "To, co dał nam świat w Radiu Pogoda" poświęconą pamięci Krzysztofa Krawczyka. O popularnym wokaliście i kompozytorze opowiedzą w Radiu Pogoda jego przyjaciele, archiwiści i współpracownicy. Redakcja zaprezentuje też przełomowe momenty z życia Krzysztofa Krawczyka z różnych perspektyw i zagra jego największe przeboje.Z koleizaprasza słuchaczy na cały długi weekend ze specjalnymi audycjami. Już 31 października br., czyli w Halloween po 15:00 na antenie stacji pojawi audycja "Strach się bać", a w niej gość specjalny - Łukasz Rzadkowski, bloger, muzyk, recenzent i autor książki "Leksykon żywej śmierci". Mariusz Stelmaszczyk porozmawia z nim m.in. o tym, w jakim filmie wykorzystano najwięcej sztucznej krwi, jak robi się niskobudżetowe horrory i skąd wzięły się zombi.Natomiast od 10:00 do 15:00 w audycji "Na wieki wieków Rock" Michał Żołądkowski opowie słuchaczom o płytach, które zostały wydane dopiero po śmierci ich autorów, m.in. Janis Joplin czy Jimiego Hendrixa. Natomiast po 15:00 Mariusz Stelmaszczyk zaprosi wszystkich na program "Nie znasz dnia ani godziny". Przestawi w nim historie, za które przyznano symboliczne nagrody Darwina - tytuły dla tych, którzy w efekcie wyjątkowej głupoty stracili życie.Wszystkie audycje specjalne będą promowane na antenach poszczególnych stacji, na ich stronach internetowych oraz w kanałach społecznościowych.