"To nam w duszy gra". Specjalna ramówka Radia Zet na Wszystkich Świętych

Łukasz Szewczyk

• W poniedziałek (1 listopada 2021 roku) Radio ZET ze specjalną ramówką i świąteczną oprawą.

• W programie m.in.: osobiste historie dziennikarzy o muzycznych gwiazdach, które odeszły, specjalne serwisy drogowe, a także największe przeboje zmarłych artystów.

We Wszystkich Świętych pasma "To nam w duszy gra w Radiu ZET" od 6:00 poprowadzą: Hubert Radzikowski, Michał Adamski i Ewelina Pacyna. Po 20:00 cztery godziny muzycznych wspomnień w programie "Wieczna siła muzyki w Radiu ZET", której gospodarzem będzie Marcin Wojciechowski. O 20:15 prowadzący zaprosi słuchaczy do symbolicznego "zapalenia znicza" ku pamięci osób, które odeszły w mijającym roku. Przez cały dzień będzie można wysłuchać osobistych historii dziennikarzy i prowadzących Radia ZET (w tym m.in.: Roberta Karpowicza, Beaty Lubeckiej, Szymona Majewskiego, Damiana Michałowskiego, Beaty Tadli czy Grażyny Torbickiej) związanych ze zmarłymi gwiazdami muzyki, a także wiecznie żywych przebojów, które po nich zostały.Już od piątku, 29 października, na antenie pojawią się dodatkowe wydania wiadomości drogowych. 1 listopada będzie można usłyszeć je co godzinę między 8:00 a 20:00, a w nich: raporty z aktualnej sytuacji na najczęściej uczęszczanych trasach oraz relacje reporterów z największych polskich nekropolii, w których przekażą m.in. praktyczne informacje jak dojechać i gdzie zaparkować.