World Series of Darts Finals z udziałem Polaka na żywo w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Krzysztof Ratajski, najlepszy polski darter, będzie rywalizował w Amsterdamie z najlepszymi zawodnikami tej dyscypliny w turnieju World Series of Darts Finals

• Transmisje na żywo World Series of Darts Finals przez cały weekend z polskim komentarzem na platformie streamingowej Viaplay

Krzysztof Ratajski należy w darcie do ścisłej światowej czołówki. Zajmuje obecnie 13. pozycję w światowym rankingu, a na koniec sezonu celuje w czołową dziesiątkę. - World Series of Darts Finals to turniej nierankingowy, ale grają tu najlepsi na świecie i wielu reprezentantów gospodarzy, a w Holandii dart jest niezwykle popularny. Wystąpi też w Amsterdamie Fallon Sherrock, gwiazda która ostatnio rzadko pojawiała się w turniejach. Sherrock stanie na drodze Krzysztofa Ratajskiego w sobotę, jeśli Polak wygra w pierwszej rundzie z Gabrielem Clemensem. Dodatkową atrakcją turnieju jest to że zwycięstwo lub awans do finału dają przepustkę do bardzo prestiżowego Grand Slam of Darts - mówi Jakub Łokietek. Jeden z najbardziej popularnych ekspertów tej dyscypliny w Polsce, znany z transmisji TVP Sport, będzie komentował World Series of Darts Finals na platformie streamingowej Viaplay.W I rundzie World Series of Darts Finals rywalem Krzysztofa Ratajskiego będzie 38-letni Niemiec Gabriel Clemens (22. pozycja w międzynarodowej klasyfikacji). Transmisja na żywo z pierwszego dnia rozgrywek już w piątek od 19.00 w Viaplay. Na zwycięzcę polsko-niemieckiego starcia w II rundzie czeka wspomniana już Fallon Sherrock.Zwycięzca World Series of Darts Finals otrzyma 70,000 funtów, natomiast pula nagród całego turnieju wynosi aż 300,000 funtów. Triumf lub udział w finale zawodów w Amsterdamie gwarantuje także przepustkę do Wielkiego Szlema, do którego Krzysztof Ratajski na razie nie ma zapewnionej kwalifikacji.Należąca do NENT Group platforma streamingowa Viaplay posiada prawa do transmisji rozgrywek w ramach PDC Darts (Professional Darts Corporation), w tym m.in. World Darts Championship, Wielkiego Szlema, jak również brytyjskiej Premier League Darts.Piątek (29 października):• godz. 19:00 I runda (w tym rywalizacja Krzysztofa Ratajskiego z Gabrielem Clemensem),komentuje Jakub ŁokietekSobota (30 października):• godz. 19:00 II rundakomentuje Jakub Łokietekniedziela (31 października):• godz. 12:45 1/4 finałukomentuje Jakub Łokietek• godz. 19:00 1/2 finału oraz finałkomentuje Jakub Łokietek