Nowa ramówka Adventure HD

• W poniedziałek (1 listopada 2021 roku) rusza nowa ramówka kanału AdventureHD

• Do ramówki zostało wprowadzone nowe, stałe pasmo premierowe, w którym widzowie będą mogli oglądać premierowe odcinki od

Nowa seria(emisja: poniedziałek -piątek o godz. 21:05) oferuje zupełnie inne spojrzenie na biznes lombardowy, skupiając się niemal wyłącznie na broni i sprzęcie wojskowym. Znajdujący się obok legendarnej bazy wojskowej, "Guns Plus" jest wyjątkowym lombardem, prowadzonym przez weteranów wojskowych, w tym byłych żołnierzy piechoty morskiej i jednostek specjalnych. Mają oni wiedzę z pierwszej ręki na temat rzadkich i kolekcjonerskich broni, które codziennie trafiają do icj lombardu. Sklep jest ulubionym miejscem tysięcy żołnierzy stacjonujących w Fort Bragg, a także ich rodzin, przyjaciół i sympatyków.Z kolei(emisja: poniedziałek-piątek o godz. 21:30) to jedna z najbardziej emocjonujących i lubianych serii podróżniczych. Przez dwa miesiące każdego roku, grupa wyjątkowych mężczyzn i kobiet podejmuje się jednej z najbardziej niebezpiecznych prac. W środku zimy kierowcy ciężarówek w olbrzymich osiemnastokołowcach przewożą niezbędny sprzęt i zapasy do miejsc oddalonych o setki mil. W warunkach śnieżycy, kierowcy ciężarówek podróżują po oblodzonych drogach, które często prowadzą ich przez zamarznięte jeziora. Każdy z nich jest przeszkolony w zakresie przetrwania, potrafią naprawić ciężarówkę w warunkach poniżej zera w ciągu kilku sekund są gotowi do ucieczki z ciężarówki, gdy lód pęka. Jest to praca, na którą odważyliby się tylko nieliczni.Magazyn podróżniczy(środa godz. 15:05, niedziela godz. 18:10) prezentuje ciekawe miejsca zarówno w Polsce, jak i za granicą. Autorzy programu udają się do atrakcyjnych turystycznie miejscowości, tłumacząc od razu, jak do nich dojechać. Na miejscu rozmawiają z przewodnikami i innymi interesującymi ludźmi, poznają lokalne zwyczaje i smakują regionalnej kuchni. Program popularyzuje niektóre formy aktywności fizycznej, m.in. bieganie, nordic-walking i jazdę na rowerze oraz przybliża historyczne ciekawostki.