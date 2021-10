Nowy sezon "Detektywa Murdocha" na kanale Epic Drama

Łukasz Szewczyk

• Nadchodzi kolejna dawka przygód słynnego śledczego

• Wraz z początkiem 13. sezonu, Yannick Bisson powraca na fotel reżysera, a stacja wyemituje już swój 200. odcinek serialu.

W życiu detektywa Williama Murdocha (Yannick Bisson) nadejdą kolejne przełomowe wydarzenia - zarówno w sprawach osobistych, jak i zawodowych. Z podobnymi zawirowaniami zmierzą się także dr Julia Odgen (Hélène Joy), inspektor Thomas Brackenreid (Thomas Craig), posterunkowi George Crabtree (Jonny Harris) i Henry Higgins-Newsome (Lachlan Murdoch) oraz detektyw Llewelyn Watts (Daniel Maslany). Zespół funkcjonariuszy podejmie się rozwiązania najtrudniejszych zagadek kryminalnych w Toronto: tych poważnych i historycznych, jak również komicznych i niezwykłych.W 13. sezonie serialu Murdoch i Ogden angażują się w ruch na rzecz równouprawnienia i zmagają się z agitatorami, którzy chcą ograniczyć prawa kobiet. Nietypowa sprawa zaginionej młodej kobiety ujawnia dziwne odkrycia naukowe. Maria Curie i Nikolas Tesla zostają uprowadzeni podczas konferencji z udziałem czołowych światowych innowatorów. Inne sprawy dotyczą morderstwa mistrza gorzelniczego, kradzieży cennych znaczków z kolekcji ofiary, podejrzanej śmierci podczas prestiżowego polowania na lisy oraz kilku zabójstw grizzly w lesie.W trakcie 18 odcinków Murdoch kontynuuje swoją zręczną pracę detektywistyczną i udoskonala śledztwa korzystając z innowacyjnych narzędzi, w tym urządzeń typu "Searchizer", które mierzy rysy twarzy i dopasowuje je do istniejących akt policyjnych. Ogden szczęśliwie zadomawia się w roli pełnoetatowego chirurga w szpitalu Toronto Mercy, ale wkrótce staje się ofiarą seksistowskich zachowań. Crabtree kontynuuje swoją twórczą passę z nową kochanką, prawniczką Effie, która zachęca go do wysyłania swoich rękopisów do wydawców. Niestety Higgins-Newsome jest rozczarowany, ponieważ nie potrafi zapewnić swojej nowej żonie stylu życia, do którego była przyzwyczajona. Na komisariacie pojawia się Robert Parker (Marc Senior), Afroamerykanin, były pracownik Pinkertona, który po tym, jak był podejrzany o morderstwo, pomaga policji w rozwiązaniu sprawy.Gościnnie w tym sezonie wystąpią: Colm Feore jako charyzmatyczny ojciec Crabtree'ego, powracający Peter Stebbings jako przedsiębiorca James Pendrick oraz Peter Keleghan jako nieustraszony szpieg Terrence Meyers, znajdujący się w poważnych tarapatach prawnych, które mogą zrujnować Murdocha i Ogden.Premiera nowego sezonu "Detektywa Murdocha" 1 listopada o 19:30 na kanale Epic Drama. Kolejne odcinki w dni powszednie o tej samej porze.