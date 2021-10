Czy Union Berlin zatrzyma Bayern Monachium? Weekend z Bundesligą na żywo w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Rywalizacja zajmującego piąte miejsce Unionu Berlin z liderem Bayernem Monachium to jeden z najciekawszych meczów 10. kolejki Bundesligi

• Wszystkie mecze Bundesligi polscy kibice mogą oglądać na żywo na platformie Viaplay

Bayern jest samodzielnym liderem Bundesligi, z jednym punktem (22 punkty w 9 meczach) przewagi nad Borussią Dortmund oraz trzema nad Freiburgiem. Ale do spokoju w klubie daleko: Bayern odpadł właśnie z Pucharu Niemiec po jednej z najdotkliwszych klęsk w historii klubu: porażce 0:5 z Borussią Moenchengladbach. Thomas Mueller powiedział o tym meczu, że to była zbiorowa zapaść, w Bayernie nie działało nic, od A do Z. Dlatego starcie Bayernu z bardzo solidnym Unionem, piątym w tabeli i od dawna niepokonanym u siebie, nabiera dodatkowego smaku. Jak Bayern zareaguje na klęskę z Borussią? Czy tak jak na poprzednią porażkę z Eintrachtem Frankfurt, gdy w następnej kolejce Bundesligi rozbił Bayer Leverkusen?Union w Pucharze Niemiec wyeliminował Mannheim po dogrywce. I właśnie w dogrywce doczekał się debiutu w Unionie Paweł Wszołek. Obydwaj Polacy sprowadzeni przed sezonem przez Union jeszcze nie zadebiutowali w Bundeslidze: Tymoteusz Puchacz dostaje na razie szanse tylko w europejskich pucharach, Wszołek w Pucharze Niemiec. Przed meczem Union - Bayern gościem komentatorów VIaplay, Tomasza Urbana i Piotra Domagały, będzie dyrektor sportowy Unionu Oliver Ruhnert, będzie więc okazja, by zapytać o sytuację Puchacza i Wszołka.Robert Lewandowski w trzech ostatnich spotkaniach ligowych dwukrotnie trafił do siatki. Ma też najwyższą średnią zdobywanych bramek spośród wszystkich graczy czołowych lig europejskich (1,17 na mecz), wyprzedzając m.in. leczącego teraz kontuzję Erlinga Haalanda z Borussii Dortmund oraz Lionela Messiego.Krzysztofa Piątka obejrzymy w otwierającym tę kolejkę piątkowym wyjazdowym starciu Herthy Berlin z TSG 1899 Hoffenheim. W niedzielę (transmisja od 15.00 na platformie Viaplay) FC Augsburg z Rafałem Gikiewiczem w bramce oraz Robertem Gumnym w defensywie podejmie VfB Stuttgart. Ostatnio Polacy nie mieli powodów do radości, gdyż Augsburg uległ na wyjeździe FSV Mainz 1:4. Teraz przed polskimi zawodnikami oraz ich kolegami z zespołu szansa na rehabilitację, jednak ich rywale nie przegrali 4 poprzednich meczów, zdobywając w nich 6 punktów.W weekend na żywo w Viaplay także World Series of Darts Finals z udziałem Polaka Piątek (29 października):• godz. 20.20komentują Mariusz Hawryszczuk i Marcin BorzęckiSobota (30 października):• godz. 15.00komentują Piotr Domagała i Tomasz Urban• godz. 15.20komentują Rafał Wolski i Michał Zachodny• godz. 15.20komentuje Dawid Król• godz. 15.20komentuje Mateusz Juza• godz. 15.20komentuje Mariusz Hawryszczuk• godz. 17.30komentują Mateusz Borek i Marcin BorzęckiNiedziela (31 października):• godz. 15.00• godz. 17.20