Wirtualne miejsce pamięci o bliskich. Serwis Odeszli.pl wprowadza nowe funkcjonalności

Łukasz Szewczyk

• Serwis Wyborcza.pl poświęcony pamięci zmarłych - Odeszli.pl wprowadza nowe funkcjonalności

• Teraz internauci mogą samodzielnie tworzyć w serwisie Miejsca Pamięci o swoich bliskich zmarłych, a także dzielić się wspomnieniami o nich w mediach społecznościowych.

Odeszli.pl to unikalna przestrzeń w internecie, gdzie w nowoczesny sposób można uhonorować pamięć o bliskich. Zespół "Gazety Wyborczej" uruchomił stronę w 2020 r., tworząc nowatorski serwis poświęcony osobom, które odeszły, oraz tematom koncentrującym się wokół śmierci i żałoby. Witryna zawiera przede wszystkim wspomnienia o zmarłych - z fotografiami i filmami, a także treści poradnikowe, pomagające uporządkować najistotniejsze sprawy w niełatwym okresie żałoby. Serwis dostępny jest w wersji tradycyjnej i mobilnej.Do tej pory na Odeszli.pl można było znaleźć przede wszystkim przygotowane przez redakcję wspomnienia - w formie Miejsc Pamięci - o powszechnie znanych osobach, których nie ma już z nami. Okazjonalnie, np. w związku ze świętami, zespół serwisu umożliwiał też zakładanie Miejsc Pamięci użytkownikom witryny.Od końca października 2021 r. wszyscy internauci mogą samodzielnie stworzyć na Odeszli.pl Miejsca Pamięci o swoich bliskich zmarłych. Powstałe w tej sposób wspomnienia, zaakceptowane do publikacji przez moderatora strony, będą dostępne w sieci przez określony czas - miesiąc lub dłużej, zgodnie z wybraną przez autora Miejsca Pamięci opcją subskrypcji.Internauci mają obecnie do dyspozycji ofertę miesięczną w cenie 5 zł (30 dni, opłata autoodnawialna kartą) lub roczną subskrypcję w cenie 60 zł (365 dni, płatność jednorazowa).Wspomnieniami przygotowanymi jako Miejsca Pamięci o zmarłych bliskich można dzielić się z innymi m.in. w mediach społecznościowych.- wyjaśnia Danuta Kubow, business owner serwisów ogłoszeniowych Wyborcza.pl.Odeszli.pl to serwis, który pozwala wspomnieć wyjątkowych ludzi i pielęgnować pamięć o nich, a jednocześnie poradnik, pomagający uporządkować najistotniejsze sprawy w niełatwym okresie żałoby. Unikalne miejsce w sieci przygotowane przez zespół "Gazety Wyborczej" i Wyborcza.pl działa od 28 lipca 2020 r. w tradycyjnej i mobilnej wersji.