Gala UFC 267 z udziałem Polaków hitem weekendu w Polsacie Sport

• W sobotę (30 października 2021 roku) na Etihad Arena w Abu Zabi odbędzie się 267 gala organizowana przez UFC.

• W walce wieczoru dojdzie do mistrzowskiego starcia o pas w kategorii półciężkiej należący od ponad roku do Jana Błachowicza.

• Podczas wydarzenia do oktagonu wejdzie jeszcze dwóch Polaków: Marcin Tybura i Michał Oleksiejczuk.

Gala UFC 267 odbywająca się w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich to wydarzenie, na które polscy kibice MMA długo czekali. W dwóch kartach walk zaplanowano w sumie 14 pojedynków. W trzech z nich pojawią się zawodnicy z Polski. Studio gali na antenie Polsat Sport rozpocznie się o godz. 17.00, a start pojedynków z karty głównej zaplanowany jest na godz. 20.00.W walce wieczoru rękawice skrzyżują: pierwszy Polak, który został mistrzem UFC, utytułowany grappler -(28-8, 8 KO) oraz posiadacz czarnego pasa brazylijskiego jiu-jitsu Glover Teixeira (32-7, 18 KO). Stawką tego pojedynku będzie pas w kategorii półciężkiej. Polak będzie bronił po raz drugi tytułu zdobytego we wrześniu 2020 roku. Jedną z równie ciekawie zapowiadających się walk będzie starcie o tymczasowy pas wagi koguciej. Do walki o tytuł stanie pochodzący z Rosji Peter "No Mercy" Yan (15-2, 7 KO) oraz zajmujący 3 miejsce w rankingu wagi koguciej UFC Amerykanin Cory "Sandman" Sandhagen. Bez wątpienia hitowym spotkaniem będzie również pojedynek wybitnego zapaśnika, mistrza świata w sambo bojowym w wadze 74 kilogramów Islama Makhacheva (20-1, 3 KO) i efektownie walczącego Dana "The Hangmana" Hookera.W kategorii ciężkiej będzie można zobaczyć kolejnego zawodnika z Polski. Wracający do oktagonu UFC, ważący prawie 113 kilogramów(22-6, 9 KO) podejmie słynącego z walki w stójce Aleksandra Wołkowa (33-9, 22 KO). Kolejną pozycją zaplanowaną w głównej karcie walk jest spotkanie pochodzącego z Chin Li "The Leech" Jinga (18-6, 9 KO) i popularnego Khamzata "Borza" Chimaeva (9-0, 6 KO). Główną kartę walkę UFC 267 otworzy pojedynek dwóch cienionych zawodników kategorii półciężkiej: Rosjanina Magomeda Ankalaeva (15-1-0) ze Szwajcarem Volkanem "No Time" Oezdemirem (17-5-0).Dodatkowo we wstępnej karcie walk zaplanowano 8 ciekawych spotkań. W jednym z nich pochodzący z Polski(15-4, 10 KO) skrzyżuje rękawice z niepokonanym Shamilem Gamzatovem (14-0, 5 KO). W oktagonie na Etihad Arena pojawią się również: Amanda Ribas vs Virna Jandiroba, Tagir Ulanbekov vs Allan Nascimento, Zubaira Tukhugov vs Ricardo Ramos, Yaozong Hu vs Alen Amedovski, Damir Ismagulov vs Magomed Mustafaev, Albert Duraev vs Roman Kopylov oraz Makwan Amirkhani vs Lerone Murphy.W ostatni weekend października kanały sportowe Polsatu mają także inne propozycje ze świata sportów walki. W sobotę o godzinie 15:00 w Polsacie Sport Fight rozpocznie się transmisja z drugich Mistrzostw Stowarzyszenia MMA Polska. Od godziny 2:00 w nocy z soboty na niedzielę w Polsacie Sport Extra oglądać będzie można natomiast galę boksu zawodowego amerykańskiej grupy Top Rank z walką wieczoru Jose Zepeda - Josue Vargas.W sobotę o godzinie 20:00 w Polsacie Sport Fight premierę będzie miał drugi sezon "Strzelnicy Navala". Jego autorzy, byli operatorzy jednostki specjalnej GROM, oprócz edukacji i popularyzacji strzelectwa sportowego, w drugim sezonie postawili także na rywalizację. W każdym z dziesięciu odcinków Paweł "Naval" Mateńczuk i snajper wojsk specjalnych Michał Pycio gościć będą znaną postać ze świata sportu. Wśród uczestników znaleźli się między innymi Mistrz Świata i Europy w biegach Adam Kszczot, złoty medalista olimpijski w z Pekinu i Londynu w pchnięciu kulą Tomasz Majewski czy wicemistrzyni olimpijska z Tokio w rzucie oszczepem Maria Andrejczyk. I to właśnie piękna oszczepniczka będzie bohaterką pierwszego odcinka drugiego sezonu. Po telewizyjnej premierze każde wydanie Strzelnicy Navala oglądać będzie można także w portalu Polsatsport.pl.Ostatni weekend października będzie także niezwykle interesujący dla fanów sportów zimowych. Trwa Puchar Świata w short tracku, a globalną gwiazdą tej dyscypliny jest Natalia Maliszewska. Polka, która w dorobku ma tytuły Mistrzyni Europy i Wicemistrzyni Świata, fantastycznie rozpoczęła tegoroczny sezon Pucharu Świata, który jest etapem przygotowań do przyszłorocznych zimowych igrzysk olimpijskich. Po niedawnym triumfie w Pekinie, w sobotę Maliszewska rywalizować będzie w japońskiej Nagoi. Sobotnie transmisje wystartują o godzinie 7:00 i wypełnią cały poranek oraz przedpołudnie.W sobotę i niedzielę na sportowych antenach Polsatu coś dla siebie znajdą też fani łyżwiarstwa figurowego. W kanadyjskim Vancouver trwa druga tegoroczna Grand Prix. Przez cały weekend dostępne będą także transmisje siatkarskiej Plusligi oraz Tauron Ligi, koszykarskiej Energa Basket Ligi, a także piłkarskiej Fortuna 1. Ligi.Weekendowe transmisje:Piątek (29 października)• 17.30 Siatkówka kobiet: TAURON Liga - mecz:(Polsat Sport)• 17.30 Tenis: Turniej ATP w Wiedniu - mecze ćwierćfianłowe gry pojedynczej (Polsat Sport News)• 19.00 Boks:(Polsat Sport Fight)• 20.30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz:(Polsat Sport)Łyżwiarstwo figurowe: Skate Canada - program krótki par sportowych (Polsat Sport)• 22.00 Łyżwiarstwo figurowe: Skate Canada (Polsat Sport / Polsat Sport News)Sobota (30 października)• 07.00 Short track: Zawody Pucharu Świata w Nagoi (Polsat Sport)• 10.00 FIA World Endurance Championship:(Polsat Sport Extra / Polsat News)• 12.30 Piłka nożna: FORTUNA 1. liga - mecz:(Polsat Sport)• 14.00 Tenis: Turniej ATP w Wiedniu - półfinały gry pojedynczej (Polsat Sport Extra)• 14.45 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz:(Polsat Sport)• 15.00 Sporty walki:- 2. turniej - finały (Polsat Sport Fight)• 17.00 Sporty walki: UFC 267 - studio (Polsat Sport)• 17.20 Koszykówka mężczyzn: Energa Basket Liga - mecz:(Polsat Sport News)• 17.30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz:(Polsat Sport Extra)• 18.00 Sporty walki:(Polsat Sport)• 20.00 Sporty walki:- waga półciężka: Jan Błachowicz - Glover Teixeira (polsat Sport)• 20.30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz:(Polsat Sport Extra)• 22.00 Łyżwiarstwo figurowe: Skate Canada (Polsat Sport / Polsat Sport News)• 02.00 Boks: Gala w Nowym Jorku - waga superlekka:(Polsat Sport Extra)Niedziela (31 października):• 06.00 Short track: Zawody Pucharu Świata w Nagoi (Polsat Sport Extra)• 11.00- magazyn (Polsat Sport)• 12.30 Piłka nożna: FORTUNA 1. liga - mecz:(Polsat Sport)• 12.55 Piłka nożna: Liga szkocka - mecz:(Polsat Sport News• 14.00 Tenis: Turniej ATP w Wiedniu - mecz finałowy gry pojedynczej (Polsat Sport Extra)• 14.45 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz:(Polsat Sport)• 17.20 Koszykówka mężczyzn: Energa Basket Liga - mecz:(Polsat Sport Extra)• 17.30 Siatkówka kobiet: TAURON Liga - mecz:(Polsat Sport)• 18.00 Siatkówka mężczyzn: Liga włoska - mecz:(Polsat Sport News)• 20.30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz:(Polsat Sport)• 22.00 Łyżwiarstwo figurowe: Skate Canada (Polsat Sport Extra)• 00.35 Piłka nożna: MLS - mecz:(Polsat Sport Extra)