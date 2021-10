Szlagierowe starcia w Serie A i Ligue 1 - piłkarski weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Głównym wydarzeniem ostatniego weekendu października w ELEVEN SPORTS będzie mecz czołowych drużyn ligi włoskiej: AS Roma kontra AC Milan.

• Stacja pokaże na swoich antenach również konfrontację Paris Saint-Germain z LOSC Lille, czyli aktualnego wicemistrza z mistrzem Francji, a także wyjazdowe spotkanie Realu Madryt z nieprzewidywalnym Elche CF.

Starcia AS Romy z AC Milanem i Paris Saint-Germain z LOSC Lille szlagierami końcówki października w ELEVEN SPORTSAC Milan rozpoczął rozgrywki od dziewięciu zwycięstw i jednego remisu, dzięki czemu znajduje się na drugim miejscu w tabeli Serie A z taką samą liczbą punktów co lider, SSC Napoli. W 11. kolejce Rossoneri zmierzą się na wyjeździe z AS Romą, która zajmuje czwartą pozycję i nie przegrała u siebie ligowego meczu od marca. Zapowiada się ekscytujące starcie, bo obie drużyny należą do najbardziej widowiskowo grających ekip we Włoszech. Ich spotkania w ubiegłym sezonie były bardzo zacięte i zakończyły się remisem 3:3 oraz wygraną Milanu 2:1. Wówczas wyróżniającymi się postaciami byli Zlatan Ibrahimović i Jordan Varetaut. Tym razem kibicom zaprezentują się także m.in. Lorenzo Pellegrini, Rafael Leão, Olivier Giroud i Tammy Abraham. Wszyscy wymienieni zawodnicy są w dobrej formie i mają decydujący wpływ na wyniki swoich zespołów. Czy to jeden z nich przesądzi o losach rywalizacji na Stadio Olimpico?Ciekawie powinno być również na Stadio Marcantonio Bentegodi, gdzie goniący ścisłą czołówkę Juventus FC zagra z Hellasem Verona. Stara Dama będzie faworytem, ale musi mieć się na baczności, ponieważ nie wygrała żadnego z ostatnich trzech spotkań z tym przeciwnikiem. Strzegący bramki Juve Wojciech Szczęsny postara się powstrzymać groźnego Giovanniego Simeone, który przed tygodniem w meczu z S.S. Lazio strzelił aż cztery gole, a od 25 września zaliczył w sumie już sześć trafień. Z kolei ofensywne gwiazdy zespołu z Turynu, takie jak Paulo Dybala czy Álvaro Morata, będą musiały poradzić sobie z dobrze zorganizowaną defensywą gospodarzy, w której pierwsze skrzypce gra Paweł Dawidowicz.Hitem 12. kolejki Ligue 1 Uber Eats będzie konfrontacja lidera rozgrywek, Paris Saint-Germain, z broniącym mistrzostwa Francji LOSC Lille. Stawka meczu na Parc des Princes jest wysoka, bo goście mają aż 13 punktów straty do PSG i ewentualna porażka znacznie ograniczy ich szanse na kolejny tytuł. Z kolei zwycięstwo pozwoli im odzyskać nadzieje na trofeum, a zarazem zmniejszy przewagę paryżan nad pozostałymi konkurentami. Ekipa z Lille stanie przed niezwykle trudnym zadaniem, ponieważ gospodarze od kwietnia wygrali na własnym stadionie wszystkie osiem spotkań, strzelając w nich łącznie aż 23 gole. Defensywa LOSC musi uważać szczególnie na Kyliana Mbappé, Leo Messiego i Neymara, którzy tworzą jeden z najgroźniejszych tercetów w światowym futbolu. Natomiast ofensywa gości, z Jonathanem Davidem na czele, spróbuje uporać się z obroną zespołu ze stolicy, której czołową postacią jest niezwodny Marquinhos.Na spore emocje zanosi się także w Lyonie, gdzie tamtejszy Olympique podejmie rewelację pierwszej części sezonu, RC Lens. W szeregach gości kibice będą mogli zobaczyć Przemysława Frankowskiego, który przebojem wdarł się do pierwszego składu i od początku kampanii zanotował trzy trafienia i tyle samo asyst. Poprzednie starcie tych zespołów na Groupama Stadium trzymało w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty i zakończyło się wygraną gospodarzy 3:2. Jak będzie tym razem?W najbliższy weekend Real Madryt postara się odzyskać pozycję lidera LaLiga Santander utraconą ostatnio na rzecz Realu Sociedad. Królewscy zmierzą się z Elche CF, czyli ekipą, która w tym sezonie pozbawiła już punktów takie drużyny, jak Athletic Club czy Sevilla FC. Piłkarze trenera Carlo Ancelottiego muszą uważać, bo ich poprzednia wyprawa na Estadio Martínez Valero zakończyła się niespodziewanym remisem 1:1. Sukces w najbliższym starciu mają im zapewnić Karim Benzema i Vinícius Júnior, którzy są obecnie najskuteczniejszym duetem w hiszpańskiej ekstraklasie. Z kolei gospodarze liczą przede wszystkim na argentyńską dwójkę Lucas Boyé - Darío Benedetto, która w październiku strzeliła wszystkie dotychczasowe gole swojego zespołu.Przed niełatwym zadaniem stanie w ten weekend także drugi z madryckich klubów - Atlético. Piłkarze trenera Diego Simeone zajmują szóste miejsce w tabeli, a ich przeciwnikiem będzie czwarty Real Betis. Na Wanda Metropolitano dojdzie do snajperskiego pojedynku Luisa Suáreza po stronie Los Colchoneros z Borją Iglesiasem w szeregach Béticos. W ostatnich tygodniach obaj zdobywają dużo bramek, więc obrońców z Madrytu i Sewilli czeka mnóstwo pracy.GD Estorli Praya jest wprawdzie beniaminkiem Liga Portugal, ale po znakomitym początku sezonu zajmuje wysokie, czwarte miejsce w tabeli. W ten weekend ekipę z Estoril czeka najpoważniejszy możliwy sprawdzian - starcie z prowadzącą w stawce SL Benfiką. O punkty nie będzie łatwo, bo drużyna z Lizbony notuje passę aż dwunastu wyjazdowych zwycięstw w lidze. Gospodarze muszą przede wszystkim powstrzymać trio Darwin Núñez - Rafa Silva - Roman Jaremczuk, które miało udział w postaci gola lub asysty w 14 z 20 trafień Benfiki w aktualnych rozgrywkach. Z kolei w ofensywie ich nadzieją jest głównie 23-letni André Franco, który wpisał się na listę strzelców w trzech ostatnich ligowych występach.Plan transmisji:Piątek (29 października):• 20:40 Championship:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Majak, Kuba Ostrowski• 20:55 LaLiga Smartbank:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Daniel SobisSobota (30 października):• 13:25 Championship:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 13:30)komentarz: Michał Wszołek, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Daniel Sobis• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapicastudio: Mateusz Majak, Marcin Nowomiejski, Mateusz Janiak• 17:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 19:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świerżyński• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski, Mateusz Janiak• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Kuba Ostrowski• 20:55 Championship:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 22:10 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Michał Świrkula• 23:00- magazyn (Eleven SPorts 1)prowadzenie: Mikołaj KrukNiedziela (31 października):• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Piotr Czachowski• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 4)komentarz: Julian Kowalski, Marcin Nowomiejski• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 15:30)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazdastudio: Mikołaj Kruk, Maciej Kruk, Daniel Sobis• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Dominik Guziak, Michał Świrkula• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zieliński• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świerżyński• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapicastudio: Mateusz Majak, Marcin Nowomiejski, Mateusz Janiak• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:a (Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 23:00(Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakPoniedziałek (1 listopada):• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Piotr Czachowski• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Gazda, Kuba Ostrowski• 21:00- magazyn (Eleven Sports 1)