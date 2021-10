Mecz podrażnionych lwów, Ekstraklasa, "1 na 1" z Fabiańskim - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend w Canal+ Sport

• Legia czy Pogoń? Tottenham czy Manchester? Który z "podrażnionych lwów" zejdzie z boiska z tarczą, a który na tarczy?

• Premiera magazynu "1 na 1 Extra" z byłym reprezentantem Polski oraz bramkarzem West Hamu United - Łukaszem Fabiańskim

Ostatnie zgrupowanie reprezentacji Polski było wyjątkowe dla Łukasza Fabiańskiego. Bramkarz West Hamu definitywnie pożegnał się z występami z orzełkiem na piersi i skupił się na występach w Premier League. To wydarzenie było dobrym pretekstem do rozmowy, którą przeprowadził Marcin Rosłoń. Wśród tematów nie zabrakło reprezentacji Polski, ale również wątku klubowego i celów bramkarza "Młotów" na następne lata kariery. Magazyn "1 na 1 Extra" ​w niedzielę o 11:00.Hitem 10. kolejki Premier League będzie spotkanie Tottenhamu Hotspur z Manchesterem United. Kibice obu drużyn nie mają ostatnio zbyt wielu powodów do zadowolenia. "Spurs" przegrali w derbach Londynu z West Hamem, a piłkarze Ole Gunnara Solskjaera zostali rozgromieni aż 0:5 przez Liverpool. W związku z tymi wynikami, Tottenham, jak i "Czerwone Diabły" zajmują obecnie 6. i 7. miejsce w tabeli, które nie dają awansu ani do Ligi Mistrzów, ani do Ligi Europy. Przegrana w sobotnim spotkaniu może doprowadzić do zmian na stanowisku pierwszego trenera... w jednej i drugiej ekipie. Mecz skomentują Przemysław Pełka i Przemysław Rudzki.Legia Warszawa ma obecnie najdłuższą serię porażek w PKO BP Ekstraklasie. Kiepska forma "Wojskowych" w lidze sprawiła, że w niedzielę na ławce trenerskiej nie usiądzie już Czesław Michniewicz. Spotkanie z Pogonią będzie debiutem w Ekstraklasie Marka Gołębiewskiego, dotychczasowego trenera rezerw Legii i jednocześnie szansą na przełamanie fatalnej passy. Portowcy mają jednak patent na gospodarzy, przegrywając zaledwie jedno z sześciu ostatnich spotkań w Warszawie. Mecz skomentują Rafał Dębiński i Tomasz Wieszczycki.Plan transmisji:Piątek (29 października):17:00 WTA 250 w Cluj:(Canal+ Sport 2)komentarz: Bartosz Ignacik, Joanna Sakowicz-Kostecka• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Mitrut, Michał Żewłakow• 19:00 WTA 250 w Cluj:(Canal+ Sport 2)komentarz: Michał Lewandowski, Tomasz Wiktorowski• 20:00 - 23:00(Canal+ Sport)prowadzący: Cezary Olbrychtgość: Radosław Majdan• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Grzegorz Mielcarski• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Rafał Dębiński, Tomasz Wieszczycki• 23:00(Canal+ Sport)redakcja: Rafał Dębiński, Grzegorz Kaczmarczyk• 04:00 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Wojciech Michałowicz, Szymon SzewczykSobota (30 października):• 11:55 Futsal Ekstraklasa:(nSport+)komentarz: Michał Kornacki, Wojciech Jagoda• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Mitrut, Michał Żewłakow• 13:25 Premier League: Leicester City - Arsenal (Canal+ Sport 2)komentarz: Andrzej Twarowski, Michał Gutka• 14:00 WTA 250 w Cluj:(Canal+ Family)komentarz: Maciej Zaręba, Tomasz Wiktorowski• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Laboga, Maciej Murawski• 15:55(Canal+ Sport 2)moderator: Adrian Olek• 15:55 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Marcin Rosłoń, Kamil Kosowski• 15:55 Premier League:(Canal+ Now)komentarz: Piotr Glamowski, Rafał Nahorny• 15:55 Premier League:(Canal+ Online)komentarz: Grzegorz Kaczmarczyk• 15:55 Premier League:(Canal+ Online)komentarz: Adam Zakrzewski• 16:00 WTA 250 w Cluj:(Canal+ Family)komentarz: Maciej Zaręba, Klaudia Jans-Ignacik• 16:00 WTA 250 w Courmayeur: Półfinały (Canal+ Online)• 16:10 LaLiga:(nSport+)komentarz: cezary Olbrycht, Tomasz Ćwiąkała• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Marcin Baszczyński• 18:10 LaLiga Smartbank:(Canal+ Now)komentarz: Karol Płatek, Jakub Kręcidło• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki• 18:25 Rugby Autumn Nations Series:(nSport+)• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Wieszczycki• 20:40 Liga ACB:(Canal+ Family)komentarz: Gabriel Rogaczewski, Wojciech Michałowicz• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Leszek Orłowski• 20:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Tomasz Smokowski, Marek Jóźwiak• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Rafał Dębińskigoście: Andrzej Juskowiak, Radosław Majdan• 23:00 NBA:(Canal+ Sport 2)komentarz: Wojciech Michałowicz, Dominik TomczykNiedziela (31 października):• 10:00(Canal+ Sport)prowadzący: Michał Kołodziejczyk• 11:00(Canal+ Sport)redakcja: Marcin Rosłoń• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Marcin Rosłoń, Remigiusz Jezierski• 12:55 Ligue 1: Angers SCO - OGC Nice (Canal+ Online)• 13:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adrian Olek, Wojciech Jagoda• 14:55 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Przemysław Pełka, Rafał Nahorny• 14:55 Montpellier HSC - FC Nantes (Canal+ Online)• 16:30(Canal+ Sport 2)komentarz: Michał Lewandowski, Marek Furjan• 16:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Piotr Glamowski, Michał Bojanowski• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Rafał Dębiński, Tomasz Wieszczycki• 17:00 WTA 250 w Courmayeur: Finał (Canal+ Online)• 17:25 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Andrzej Twarowski, Przemysław Rudzki• 18:25 Liga ACB:(Canal+ Now)komentarz: Artur Kwiatkowski, Wojciech Michałowicz• 19:30(Canal+ Premium)prowadzący: Bartosz Gleń• 20:40 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Filip Surma, Marek Jóźwiak• 20:30 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Łopaciński, Radosław Hyży• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Ćwiąkała• 21:00(Canal+ Premium)prowadzący: Bartosz IgnacikTurbokozak: Wojciech Nowicki• 21:30(Canal+ Sport 2)prowadzący: Bartosz IgnacikPoniedziałek (1 listopada)• 18:25 LaLiga:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Leszek Orłowski• 20:00(Canal+ Sport)prowadzący: Filip Surma; gość: Radosław Majdan• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Adrian Olek, Rafał Nahorny• 23:00(Canal+ Sport)prowadzący: Andrzej Twarowski