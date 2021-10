"Zabij to i wyjedź z tego miasta", "Prawo krwi", "Gniazdo", "Otto Barbarzyńca" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Prawo krwi", "Zabij to i wyjedź z tego miasta", "Wilk ze Snow Hollow", "Gniazdo", "Otto Barbarzyńca", "Zapomniane drogi".

W piątekkontynuuje emisję polskiej wersji kultowego serialu, czyli(29 października). Akcja rozgrywa się w Siedlcach, w siedzibie firmy zajmującej się produkcją wody mineralnej "Kropliczanka". Jej prezes, Michał, to człowiek pozbawiony autorefleksji, który każdym słowem i gestem zabiega o atencję i uznanie. Kiedy przedsiębiorstwo zostaje przejęte przez nowego, właściciela a pracownicy zaczynają obawiać się o swoje posady, jedynie Michał patrzy na zmiany z optymizmem. Biznesowe roszady przeplatają się tu z biurową codziennością pracowników "Kropliczanki".W sobotę(30 października). Lata 60. XX w. Emerytowany szeryf George Blackledge (Kevin Costner) wiedzie z żoną Margaret (Diane Lane) spokojne życie na ranczu w Montanie. Mieszka tu także ich jedyny syn James (Ryan Bruce) ze swoją rodziną - Lorną (Kayli Carter) i maleńkim Jimmym. Wszystko zmienia tragiczny wypadek. James ginie, spadając z konia. Ojciec znajduje jego ciało w lesie. Po kilku latach wdowa poślubia porywczego Donniego Weboya (Will Brittain) i przenosi się z nim do pobliskiego miasta. Pewnego dnia Margaret staje się świadkiem sceny, która budzi jej niepokój. Zaczyna podejrzewać, że nowy mąż krzywdzi Lornę i jej małego synka. Następnego dnia jedzie do dziewczyny, by przekonać się, czy jej przypuszczenia są słuszne. Wówczas odkrywa, że Donnie zabrał rodzinę i wyjechał. Kobieta nie zamierza zostawiać ukochanego wnuka na pastwę losu. Wraz z George'em ustala, że Weboyowie mogli przenieść się do Północnej Dakoty. Para rusza ich śladem. Będą musieli stawić czoło klanowi Weboyów z okrutną Blanche (Lesley Manville) na czele.Z kolei(31 października) to pierwsza w historii animacja, która zdobyła Złote Lwy na festiwalu w Gdyni, a także Orła za najlepszy film, Grand Prix na festiwalu w Ottawie i dziesiątki innych wyróżnień. To autorska animacja Mariusza Wilczyńskiego, jednego z najlepszych w Polsce animatorów i rysowników, który przygotowywał ten film przez wiele lat. Wielowątkowa i wielopoziomowa fabuła pełna metafor, humoru, poezji i grozy wciąga od pierwszych minut i oszałamia widza. To opowieść w której autor i bohater zarazem żegna się z dzieciństwem i pokazuje miasto, w którym się wychował - Łódź. Jego wspomnienia są tu najważniejsze i kreują świat.Weekend filmowych premier wrozpocznie(29 października). Leżące w górach miasteczko szykuje się właśnie do sezonu narciarskiego, gdy okolicą wstrząsa wiadomość o zbrodni. Podczas pełni księżyca w brutalny sposób zostaje zamordowana młoda kobieta. Fakt rozszarpania ciała na kawałki szokuje nawet policjantów, na których czele stoi szeryf Hadley (Robert Forster). Śledztwo zostaje powierzone jego synowi, Johnowi (Jim Cummings). Mężczyzna aspiruje do przejęcia funkcji szefa posterunku po ojcu, choć nie może się uporać z problemami kadrowymi oraz osobistymi: własnym alkoholizmem, a także brakiem porozumienia z byłą żoną i dorastającą córką. Tymczasem przy kolejnej pełni księżyca dochodzi do podobnej zbrodni. Podczas gdy mieszkańców Snow Hollow ogarnia groza, John coraz usilniej stara się wyjaśnić zagadkę morderstw, próbując przekonać swoich podwładnych oraz samego siebie, że wilkołaki nie istnieją.W niedzielę dramat(31 października). Połowa lat 80. XX wieku. Żywiołowy i ambitny przedsiębiorca Rory O'Hara (Jude Law) pochodzi z Anglii. Wraz z żoną Allison (Carrie Coon) i dwójką dzieci mieszka jednak na przedmieściach jednego z amerykańskich miast. Stopniowo mężczyzna dochodzi do wniosku, że prawdziwy sukces finansowy może odnieść tylko w swoim ojczystym kraju. Wynajmuje więc na angielskiej wsi przestronną posiadłość i zabiera do niej rodzinę. Niestety, z czasem wizja zarobienia dużych pieniędzy się oddala. Na dodatek O'Harowie żyją ponad stan, mają coraz większe poczucie izolacji w obcym miejscu i są zmęczeni oszukiwaniem się. Wszystko to sprawia, że Rory i Allison, którym coraz trudniej znaleźć wspólny język, bardzo się od siebie oddalają.Z kolei premierowy weekend na antenachrozpocznie(30 października, Cinemax 2). Otto (Marc Titieni) jest bystrym 17-letnim wokalistą punkowego zespołu, który rok przed ukończeniem szkoły musi poradzić sobie ze śmiercią swojej dziewczyny Laury (Ioana Bugarin). To tragiczne wydarzenie, uznane przez policję za samobójstwo, prowadzi do śledztwa, które dotyczy zarówno Ottona, jak i członków jego rodziny. Nastolatek wpada w błędne koło stworzone przez swoich rodziców, obłąkanego dziadka oraz matkę Laury. Chłopak jest tykającą bombą. Aby przeżyć, musi zmierzyć się ze stratą i zaakceptować swoją winę w sprawie. Rumuński dramat o dojrzewaniu i godzeniu się ze stratą, który został wyróżniony nagrodą na Transilvania International Film Festival.W niedzielę(31 października, Cinemax). Sarah (Jodie Comer) jest bystra, ale nigdy nie pasowała do żadnego zespołu - ani w szkole, ani w pracy. Rodzina powiedziała jej, że do niczego w życiu nie dojdzie. Dziewczyna jednak niespodziewanie znajduje swoje powołanie w pracy w domu opieki w Liverpoolu. Sarah ma szczególny dar nawiązywania kontaktów z jego mieszkańcami, w tym w szczególności z 47-letnim Tonym (Stephen Graham). Mężczyzna cierpi na chorobę Alzheimera, a jego stan powoli się pogarsza, musi więc przebywać w zakładzie. Choroba, która czasami wprawia go w zakłopotanie, powoduje też wybuchy przemocy, z którymi inni pracownicy nie mogą sobie poradzić. Jednak Sarah udaje się nawiązać z nim prawdziwą więź. Potem jednak nadchodzi marzec 2020 roku i pandemia koronawirusa i wszystko, co osiągnęła staje pod znakiem zapytaniDruga propozycja to(31 października, Cinemax 2). 70-letnia Claudina jest tradycyjną kobietą pochodzącą ze wsi. Po śmierci męża doskwiera jej samotność. W końcu sytuacja finansowa zmusza ją do przeprowadzki i zamieszkania ze swoim ukochanym wnukiem Cristóbalem i zdystansowaną córką Alejandrą. W nowym miejscu kobieta poznaje sąsiadkę Elsę, niezależną i zamężną kobietę, która śpiewa w barze "Porvenir". Claudina zakochuje się w niej i wchodzi z nią w związek. W ten sposób rozpoczyna się podróż bohaterki w głąb siebie. Wszystko pod okiem córki i przyjaciół w małym, religijnym i konserwatywnym miasteczku, w którym wszyscy mają obsesję na punkcie UFO. Chilijski dramat świetnie obrazujący dojrzałą kobietę i jej próby poznania siebie i własnych potrzeb. Dwie nagrody na Huelva Latin American Film Festival