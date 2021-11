"Planeta Singli". Osiem nowych historii w listopadzie i grudniu na antenie Canal+

Łukasz Szewczyk

• W listopadzie Canal+ rozpocznie emisję kolejnej autorskiej produkcji

Luźno oparta na wątkach popularnej filmowej trylogii seria "Planeta Singli. Osiem historii" to cykl ośmiu historii miłośnych, które z humorem opowiedzą o wszystkich stronach internetowego randkowania. Każdy z odcinków portretujących współczesny świat miłośnych wzlotów i upadków, pokazany będzie oczami innego reżysera. Historia stanowią zamkniętą całość, a bohaterów różni wiek, pochodzenie i motywacja do rozpoczęcia poszukań miłości online.Serię rozpocznie "Zjazd absolwentów" reżyseria Aleksandra Terpińska, scenariusz Aleksandra Parnowska-Ramsey) Kobieta (Izabela Kuna) na skraju rozwodu wybiera się na zjazd absolwentów liceum, w którym poznała swojego męża (Bartłomiej Topa). Aby mu dopiec, postanawia udawać, że ma nowego kochanka (Piotr Witkowski). W odcinku reżyserowanym przez Aleksandrę Terpińską zagrają również Anna Krotoska, Rafał Królikowski, Andrzej Konopka i Arkadiusz Brykalski.Emisja premierowych odcinków seriiw piątki na antenie Canal+ Premium. Seria liczy 8 odcinków: "Zjazd absolwentów" (19 listopada), "Grzesznica" (16 listopada), "Test" (3 grudnia), "Usłysz mnie" (10 grudnia), "Dystans" (17 grudnia), "Detektor" (24 grudnia), "Władek i Halinka" (31 grudnia) oraz "Noc w Amsterdamie" (premiera planowana w lutym 2022).Cykl powstał we współpracy Canal+, Gigant Films i Grupy M7.