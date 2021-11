Canal+ na listopad: "Planeta Singli. Osiem historii", "Zakonnice", "Dublerka", "Niewierny"

Łukasz Szewczyk

• Premiery listopada na antenach Canal

• Stacja rozpoczyna emisję komediowej serii "Planeta Singli. Osiem historii" oraz polskiego serialu dokumentalnego "Zakonnice"

• Wśród filmowych premier m.in. "Dublerka", "Niewierny", "Nieobliczalny", "Układ idealny", "Instynkt przetrwania"

Planeta Singli. Historia Pierwsza. Zjazd absolwentów" / fot. Paweł Drabik

Największym wydarzeniem miesiąca Canal+ będzie premiera utrzymanej w konwencji komedii serii. Osiem różnych historii. Osiem portretów współczesnego świata miłosnych wzlotów i upadków. Każdy z odcinków stanowi zamkniętą całość, a bohaterów różni wiek, pochodzenie czy motywacja do poszukiwań drugiej połówki online. Seri otworzy(19 listopada). Klara (Izabela Kuna) i Rafał (Bartłomiej Topa) poznali się jeszcze w ogólniaku. Niespodziewanie, bez słowa wyjaśnienia mężczyzna prosi ją o rozwód. Zrozpaczona kobieta, chcąc odzyskać męża i wzbudzić w nim zazdrość, postanawia udawać, że ma nowego kochanka (Piotr Witkowski). Areną dla jej intrygi staje się zjazd absolwentów liceum, w którym poznali się i pokochali Klara i Rafał. Z kolei druga opowieść to(26 listopada). Pochodząca ze Śląska nauczycielka Kasia (Hanna Konarowska-Nowińska) umawia się z Rafałem (Filip Pławiak), którego poznała na Planecie Singli. Dziewczyna czuje, że to jej bratnia dusza. Będąc świadkową na tradycyjnym góralskim weselu swojego brata (Stanisław Linowski), przeżywa szok, kiedy na miejscu spotyka mężczyznę, z którym wcześniej spędziła pełną emocji noc. Więcej o serii - opisy wszystkich odcinków oraz pierwszy zwiastun Kolejna polska produkcja to serial dokumentalny(od 29 listopada). Serial ma być wielowymiarowym spojrzeniem na życie kobiet obdarzonych powołaniem. Głównym założeniem projektu jest pokazanie każdego aspektu związanego z kobiecymi zakonami - od momentu nowicjatu, poprzez codzienność zakonnic, po przypadki odejścia z duchowieństwa.Wśród filmowych premier thriller(13 listopada). Laureat Oscara, Russell Crowe, gra główną rolę w psychologicznym thrillerze, który przypadek dobrze nam wszystkim znanego zjawiska - furii drogowej - doprowadza do niespodziewanego i tragicznego końca.Z kolei(6 listopada) to wstrząsająca historii amerykańskiego blogera porwanego i postawionego przed muzułmańskim sądem przez fundamentalistów. Amerykański dziennikarz i bloger zostaje zaproszony przez swojego przyjaciela do Kairu gdzie ma wziąć udział w telewizyjnej konferencji na tematy religijne. Jego wypowiedzi wywołują burzę. Wkrótce mężczyzna zostaje porwany ze swojego hotelu, przewieziony na Bliski Wschód i postawiony przed sądem. Jego żona, urzędniczka Departamentu Stanu, stara się zaangażować amerykański rząd w akcję uwolnienia męża, ale jej wysiłki są daremne. Amerykańska administracja nie zamierza angażować się w sprawę uwolnienia mężczyzny, który wywołał religijną burzę. Kobieta postanawia sama uwolnić męża.Wśród premier także(14 listopada). Była gwiazda komedii Candy (Drew Barrymore), skazana za unikanie podatków, zatrudnia swoją dublerkę Paulę (Drew Barrymore), by trafiła za nią do ośrodka odwykowego. Nowy układ okazuje się dla niej na tyle pociągający, że postanawia zamienić się z kobietą miejscami również w innych, stresujących sytuacjach życiowych. Z kolei marząca o wielkiej karierze aktorskiej Paula z powodzeniem przybiera nową tożsamość - zastępuje Candy na planach zdjęciowych, spotyka się z jej chłopakiem, a nawet wyrzuca samą gwiazdę z jej mieszkania! Gdy ambitna dublerka, pnąc się po szczeblach kariery, coraz śmielej podąża za marzeniami, Candy uświadamia sobie potrzebę odzyskania kontroli nad własnym życiem.Premiery listopada:• 2 listopadaBłądząc w ciemności (Canal+ Premium)• 4 listopadaGirl (Canal+ Premium)UFO (serial, Canal+ Dokument)• 5 listopadaGenerał Solejmani - naczelny strateg Iranu (Canal+ Dokument)• 6 listopadaNiewierny (Canal+ Premium)Przyprawione miłością (Canal+ Film)• 7 listopadaUkład idealny (Canal+ Premium)Słonie z bliska (serial, Canal+ Dokument)• 8 listopadaAmerican Crime Story: Impeachment (serial, Canal+ Premium)Przesłuchanie (serial, Canal+ Seriale)Baza księżycowa nr 8 (serial, Canal+ Seriale)• 9 listopadaOto my (Canal+ Premium)• 10 listopadaNiewolnicy Hitlera. Praca przymusowa (serial, Canal+ Dokument)• 11 listopadaInstynkt przetrwania (Canal+ Premium)• 12 listopadaNa tropie Merkel (Canal+ Dokument)• 13 listopadaNieobliczalny (Canal+ Premium)Sobel - Koncert (Canal+ Premium)• 14 listopadaDublerka (Canal+ Premium)• 15 listopadaJestem Gerta (Canal+ Premium)• 16 listopadaAll my life (Canal+ Premium)• 17 listopadaPtak dobrego Boga (serial, Canal+ Premium)• 18 listopadaMiędzy oczy (Canal+ Premium)Come Play (Canal+ Premium)Gouda i miłość (18 listopada)• 19 listopadaPlaneta Singli. Osiem historii odc. 1: Zjazd absolwentów (Canal+ Premium)Ehud Barak o wojnie i pokoju (Canal+ Dokument)• 20 listopadaNiezapomniana (Canal+ Premium)Arktyczny dryf. Rok pośród lodu (Canal+ Dokument)• 21 listopadaZasada Comeya - wyższa lojalność (serial, Canal+ Premium)Nieznany Madagaskar (serial, Canal+ Dokument)• 22 listopadaPolański, Horowitz. Hometown (Canal+ Premium)• 24 listopadaEhud Barak o wojnie i pokoju (Canal+ Dokument)• 25 listopadaUwięzione (Canal+ Premium)Możesz pocałować druhnę (Canal+ Film)Arktyczny dryf. Rok pośród lodu (Canal+ Dokument)• 26 listopadaPlaneta Singli. Osiem historii odc. 2: Grzesznica (Canal+ Premium)Upadek Związku Radzieckiego (Canal+ Dokument)• 27 listopadaObcy pasażer (Canal+ Premium)Zabójstwo JFK - nowe fakty (Canal+ Dokument)• 29 listopadaZakonnice (serial, Canal+ Premium)• 30 listopadaOjcowie kontra zięciowie (Canal+ Premium)