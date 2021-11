Nowy podcast TOK FM. "Techstorie" Sylwii Czubkowskiej i Joanny Sosnowskiej

Łukasz Szewczyk

• Znane dziennikarki zajmujące się tematami technologicznymi - Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska w nowym podcaście TOK FM opowiadać będą o wyzwaniach, jakie technologia stawia przed społeczeństwami, polityką, gospodarką - i odwrotnie.

Sylwia Czubkowska (Spider's Web+) i Joanna Sosnowska ("Gazeta Wyborcza" i Wyborcza.pl) w swoim podcaście przyjrzą się przede wszystkim wyzwaniom, jakie stawia nam wszystkim technologia. Odcinki cyklu "Techstorie" będą mieć formę dyskusji autorek, przetykanej wypowiedziami ekspertów i praktyków.Podcast będzie się ukazywał co dwa tygodnie, we wtorki (od 2 listopada). Kolejnych odcinków będą mogli słuchać wszyscy internauci, bezpłatnie - na platformie TOK FM, czyli na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej TOK FM, a także na innych platformach podcastowych.- wyjaśnia Sylwia Czubkowska, jedna z autorek podcastu, dziennikarka Spider's Web+.- dodaje Joanna Sosnowska.W pierwszym odcinku cyklu "Techstorie", który będzie miał swoją premierę 2 listopada br., Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska dyskutują o tym, jak technologie sprawdzają się w sytuacjach kryzysowych, czy zmierzają w stronę zbawienia, czy może raczej zniszczenia wszystkiego, co ważne dla ludzkości.Joanna Sosnowska to dziennikarka i redaktorka, związana z "Gazetą Wyborczą" i Wyborcza.pl. Obecnie kieruje projektem "Jutronauci" jako redaktor prowadząca. Wcześniej w "Wyborczej" przez niemal trzy lata prowadziła serwis technologiczny. Była redaktor naczelną serwisów technologicznych i gamingowych Wirtualnej Polski, wcześniej przez wiele lat związana była z portalem Gazeta.pl. W krótkim epizodzie poza mediami pracowała w start-upie, który chciał rozwiązać problem bezsenności i koszmarów.Sylwia Czubkowska to wieloletnia dziennikarka ekonomiczna i technologiczna takich tytułów, jak "Gazeta Wyborcza", "Dziennik Gazeta Prawna" i tygodnik "Przekrój". Od 2020 r. jest redaktor prowadzącą Spider's Web+. Trzykrotnie nominowana do nagrody Grand Press w kategorii dziennikarstwo specjalistyczne. Czterokrotna laureatka nagród Prezesa Urzędu Patentowego za teksty na temat innowacji i wynalazków.