"Wiejskie granie z Łobuzami". Muzyczne reality-show w Vox Music TV

Łukasz Szewczyk

• Jesienna nowość na antenie Vox Music TV

• Stacja rozpoczyna emisję muzycznego reality-show na antenie VOX MUSIC TV z udziałem popularnego zespołu disco-polo Łobuzy

"Wiejskie granie z Łobuzami" to 6 odcinkowy program w którym członkowie zespołu Łobuzy (Boogie i Fifon) ruszają w Polskę w poszukiwaniu talentów i inspiracji do stworzenia nowego wielkiego hitu. Bogumił Romanowski i Filip Pacholczyk organizują nabór do swojego nowego projektu muzycznego, którego finał będzie niesamowita muzyczna niespodzianką. Swoim mobilnym studiem odwiedzają przede wszystkim utalentowanych muzyków amatorów mieszkających poza największymi ośrodkami miejskimi, stąd nieco przewrotna nazwa programu, poznając ich historię, życie, środowisko oraz urządzając spontaniczne jam-session.Twórcy hitów "Ona czuje we mnie pieniądz" oraz "Zbuntowany anioł" spotykają na swej drodze muzyków ludowych i starają się połączyć współczesne brzmienie z tradycjami danego regionów. Przy okazji poznają regionalną kuchnię, przyśpiewki i zwyczaje. I nie boją się przy tym ubrudzić.Emisja programu w soboty o godz. 13.00 (od 6 listopada2021 roku) na antenie Vox Music FM.Patronem medialnym projektu zostało Radio Vox FM. Za produkcję odpowiada ZPR Media. Program reżyseruje Sławomir Batyra, który wyreżyserował m.in. film o Andrzeju Bargielu- "K2: Pierwszy zjazd".