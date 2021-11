Radomir Wit "Bez kitu" w TVN24 GO. Nowe talk-show politycze

Łukasz Szewczyk

• #BEZ KITU to nowy program Radomira Wita dostępny tylko w TVN24 GO.

• W programie nie będzie w nim miejsca na kłamstwa i półprawdy.

• Politycy muszą odpowiadać szczerze, a ich opinie będą weryfikowane

Do realizowanego na żywo politycznego talk-show Radomir Wit co miesiąc zaprosi dwoje polityków, którzy nie będą mogli uciec od trudnych pytań. Będą je mogli zadawać sobie nawzajem, pytać ich będzie Radomir Wit, ale także goście: studenci, dziennikarze i inne osoby, które mają odwagę komentować rzeczywistość polityczną i społeczną, spierać się i walczyć o swoją wizję świata.Program będzie miał interaktywny charakter, znajdzie się w nim przestrzeń także dla internautów. Pojawiają się w specjalne sondy i czerwone przyciski. Prezenter i politycy będą mogli ich użyć, gdy ktoś będzie mijał się z prawdą.- mówi prowadzący program Radomir Wit i dodaje: -#BEZ KITU startuje w najbliższy piątek (5 listopada 2021 rok) o godz. 20:30 w TVN24 GO, pięć minut wcześniej Radomir Wit rozpocznie relację na Instagramie tvn24.pl. Program będzie ukazywał się raz z miesiącu.