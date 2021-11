Beltran vs Adams. Walka o mistrzowski pas wagi ciężkiej BKFC na żywo w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

• W nocy z soboty na niedzielę w Nowym Jorku fanów walk na gołe pięści czeka wielki pojedynek.

• W starciu o mistrzowski pas organizacji BKFC zmierzą się Joey Beltran i Arnold Adams.

Kibicie uwielbiają konfrontacje w królewskiej kategorii wagowej i także tej zaplanowanej podczas najbliższej gali Bare Knuckle Fighting Championship wyglądają z wypiekami na twarzy. W Nowym Jorku szykuje się pojedynek roku, bo w okrągłym ringu wystąpią zawodnicy z dużym doświadczeniem w walkach na gołe pięści oraz w różnorakich organizacjach MMA, którzy w dodatku zmierzy się już ze sobą w przeszłości i będą mieli rachunki do wyrównania.Ich poprzednia konfrontacja miała miejsce podczas gali BKFC: A New Era w sierpniu 2018 roku i zakończyła się wygraną Arnolda Adamsa. Pojedynek został wówczas przerwany przez lekarza ringowego w dziewiątej sekundzie czwartej rundy. Beltran ponad trzy lata musiał czekać na wyrównanie rachunków, w końcu jednak otrzymał szansę, a rewanż może mieć podwójnie słodki smak, bo poza samą wygraną na szali leży również mistrzowski pas wagi ciężkiej!Obaj bohaterzy sobotniego starcia to zawodnicy doświadczeni w BKFC. Joey Beltran ma na koncie siedem pojedynków dla tej organizacji i tylko jedną przegraną. 39-latek pięciokrotnie opuszczał ring zwycięski, a w swoim ostatnim pojedynku pokonał Sama Shewmakera. Także pięć wygranych ma na koncie młodszy o trzy lata Arnold Adams. Bilans ten uzupełnia jedna porażka, z Chasem Shermanem w sierpniu 2019 roku. Od tamtej pory Amerykanin walczył jeszcze trzy razy i wszystkie te konfrontacje wygrał przez nokaut. Jego ostatni rywal, Michael Terrill, został poddany po nieco ponad pół minucie drugiej rundy starcia na BKFC 19.W sobotni wieczór eksperci właśnie Adamsowi dają nieco więcej szans na wygraną. Nie oznacza to jednak, że "The Mexicutionera" nie stać na odniesienie zwycięstwa. Jeśli odpowiednio przygotuje się do starcia w Nowym Jorku, na pewno może pokusić się o sprawienie niespodzianki i pokonanie nieco wyżej notowanego rywala.Gala BKFC: Nowy Jork w nocy z soboty na niedzielę (6/7 listopada) od godz. 0:00 na żywo wyłącznie w Fightklubie.