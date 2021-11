Wszystkie mecze ligi siatkarek na żywo w serwisie Polsat Box Go

Łukasz Szewczyk

• Wspólne przedsięwzięcie kanałów sportowych Polsatu, Polsat Box Go oraz Polskiej Ligi Siatkówki

• Telewizja Polsat i serwis Polsat Box Go wspólnie z Polską Ligą Siatkówki udostępnia nową opcję, która daje możliwość oglądania na żywo wszystkich meczów TAURON Ligi siatkarek.

Trwające od kilkunastu lat partnerstwo Telewizji Polsat i Polskiej Ligi Siatkówki to, obok ogromnych sportowych emocji, nieustanne podnoszenie jakości z myślą o potrzebach kibiców. Najlepsi komentatorzy, doskonała jakość obrazu i dźwięku oraz możliwość śledzenia transmisji w dowolnym miejscu, także na urządzeniach mobilnych, to cechy, do jakich fani siatkówki zdążyli się już przyzwyczaić. Kolejną nowością będzie udostępnienie wszystkich meczów na żywo w Internecie (z wyjątkiem sobotniego meczu ŁKS Commercon Łódź - Joker Świecie) - w serwisie Polsat Box Go, dzięki czemu dwukrotne zwiększy się liczba spotkań, jakie w każdej kolejce będzie można oglądaćna żywo.Od początku sezonu 2021/2022 w każdej kolejce telewidzowie mogli oglądać w kanałach z rodziny Polsatu Sport minimum trzy spotkania najwyższej klasy rozgrywkowej siatkarek. Począwszy od listopada liczba transmitowanych meczów ulegnie podwojeniu - trzy dodatkowe spotkania dostępne będą wyłącznie w serwisie rozrywki internetowej Polsat Box Go. Tym samym, po raz pierwszy w historii, kibice mogą oglądać transmisje wszystkich meczów Mistrzostw Polski siatkarek. Taka sama sytuacja ma miejsce przy okazji transmisji PlusLigi siatkarzy.- Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu w Telewizji Polsat.- mówi Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki.Tylko w zeszłym sezonie kanały z rodziny Polsatu Sport przeprowadziły transmisje z 205 meczów PlusLigi oraz 112 TAURON Ligi. Hitem Ligi Mistrzów Świata był mecz finałowy Jastrzębski Węgiel - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, który średnio oglądało ponad 291 tysięcy widzów. W Tauron Lidze rekordową publiczność w liczbie 143 tysięcy widzów przyciągnął mecz finałowy Developres SkyRes Rzeszów - Grupa Azoty Chemik Police.W poprzednim sezonie Mistrzostw Polski siatkarek kibice mogli zobaczyć na żywo aż 138 spotkań, w tym 27 wyłącznie za pośrednictwem internetowego serwisu Ipla (obecnie Polsat Box Go). Dzięki nowemu projektowi tamten rekord z pewnością zostanie pobity. Internetowe transmisje z meczów TAURON Ligi będą odbywać się w serwisie Polsat Box Go w czwartki, soboty i niedziele. Mecze w ramach pakietu Polsat Box Go Sport można śledzić w dowolnym miejscu, na dowolnym urządzeniu - na stronie polsatboxgo.pl i w aplikacji: na komputerach, smartfonach, tabletach oraz w Smart TV, Android TV, Apple TV i Amazon FireTV.W pakiecie Polsat Box Go Sport użytkownicy znajdą także kanały: Polsat Sport Premium z Ligą Mistrzów UEFA i eliminacjami do Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2022, z rodziny Polsat Sport (PlusLiga, Energa Basket Liga, gale UFC i in.), Eleven Sports (włoska Serie A TIM, hiszpańska LaLiga Santander, francuska Ligue 1 Uber Eats, Formula 1®), CANAL+ SPORT3 i 4 z PKO BP Ekstraklasą, Eurosport 1 i 2 (tenisowy Wielki Szlem, wyścigi kolarskie, sporty zimowe), a także wszystkie mecze Fortuna 1 Ligi na żywo.Terminarz meczów najbliższej kolejki:Piątek, 5 listopada• 17:30 E.LECLERC MOYA Radomka Radom - Grupa Azoty Chemik Police (Polsat Sport/Polsat Box Go)Sobota, 6 listopada• 17:00 ŁKS Commercecon Łódź - Joker Świecie• 19:00 Developres BELLA DOLINA Rzeszów - UNI Opole (Polsat Box Go)Niedziela, 7 listopada• 12:30 Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz - #VolleyWrocław (Polsat Box Go)Poniedziałek, 8 listopada• 17:30 BKS BOSTIK Bielsko-Biała - Grot Budowlani Łódź (Polsat Sport/Polsat Box Go)• 20:30 Energa MKS Kalisz - IŁ Capital Legionovia Legionowo (Polsat Sport/Polsat Box Go)