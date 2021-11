Derby Mediolanu i Sewilli, wyścig F1 w Meksyku - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend ELEVEN SPORTS pokaże derbowe starcie AC Milanu z Interem Mediolan, które będzie miało duży wpływ na układ w czołówce tabeli ligi włoskiej.

• Dla fanów futbolu z Hiszpanii stacja zaplanowała transmisje derbów Sewilli oraz wyjazdowej konfrontacji FC Barcelony z Celtą Vigo.

• Miłośnicy motorsportu będą mogli obejrzeć meksykański wyścig Formuła 1 z udziałem takich gwiazd jak Max Verstappen czy Lewis Hamilton.

Głównym wydarzeniem weekendu w lidze włoskiej będą wielkie derby Mediolanu. Zapowiada się ekscytujące starcie, bo AC Milan jest wiceliderem tabeli i ma na koncie siedem ligowych zwycięstw z rzędu, a broniący tytułu Inter zajmuje trzecią pozycję oraz posiada najskuteczniejszą obecnie formację ofensywną w Serie A. W ostatnich trzech latach Nerazzurri wygrali większość prestiżowych spotkań z Milanem, ale tym razem może być im zdecydowanie trudniej, ponieważ lokalny rywal gra widowiskowo i skutecznie. Jedną z atrakcji tego meczu będzie pojedynek Zlatana Ibrahimovicia z Edinem Džeko. Obaj doświadczeni napastnicy w historii swoich występów we włoskiej ekstraklasie strzelili łącznie aż 242 gole i wciąż utrzymują wspaniałą formę. Czy to jeden z nich okaże się bohaterem Derby della Madonnina?Sporych emocji powinna dostarczyć także konfrontacja lidera, SSC Napoli, ze spisującym się bardzo dobrze Hellasem Verona. Piotr Zieliński i jego koledzy w bieżącym sezonie wygrali aż dziesięć spotkań i tylko raz zremisowali, ale muszą mieć się na baczności, bo zespół z Werony od połowy września pokonał już m.in. AS Romę, S.S. Lazio i Juventus FC. Spora w tym zasługa Pawła Dawidowicza, który jest jedną z czołowych postaci w defensywie Hellasu. Czy na Stadio Diego Armando Maradona dojdzie do kolejnej niespodzianki?W trzech ostatnich meczach LaLiga Santander FC Barcelona zdobyła w sumie tylko jeden punkt, co znacznie skomplikowało jej sytuację w walce o mistrzostwo Hiszpanii. W 13. kolejce rywalem Barçy będzie nieprzewidywalna Celta Vigo. Drużyna z Katalonii ma najwyższe aspiracje, ale musi bardzo uważać, bo jej poprzednia wyprawa na Estadio Balaídos zakończyła się sensacyjną porażką 1:2. Goście liczą przede wszystkim na ofensywne trio Memphis Depay - Sergiño Dest - Ansu Fati, które ma stanowić o ich sile nie tylko w tym spotkaniu, ale i w dalszej części sezonu. Czy uda im się sforsować solidną obronę gospodarzy z Jeisonem Murillo na czele?W ten weekend uwaga kibiców będzie skupiona także na Estadio Benito Villamarín, gdzie zostaną rozegrane prestiżowe derby Sewilli. Starcie Realu Betis z Sevillą FC zapowiada się na najciekawsze od wielu lat, ponieważ obie ekipy są w dobrej dyspozycji i znajdują się w czołówce LaLiga Santander. Beticos postarają się przedłużyć serię sześciu meczów bez porażki na własnym stadionie, a jeśli wygrają, to zrównają się w tabeli z lokalnym rywalem. Z kolei Sevillistas spróbują pokonać Betis po raz piąty w ciągu dwóch lat. W ich wypadku zwycięstwo może zapewnić awans nawet na pozycję lidera rozgrywek.Paris Saint-Germain co prawda jest liderem Ligue 1 Uber Eats, ale jego gra na wyjazdach wciąż pozostawia wiele do życzenia. W 13. kolejce zespół ze stolicy wybierze się na Matmut Atlantique, gdzie zmierzy się z Girondins Bordeaux. Paryżanie powalczą o pierwsze ligowe zwycięstwo poza własnym stadionem od siedmiu tygodni. Nie będzie o nie łatwo, bo Żyrondyści preferują ofensywny futbol i od początku września przegrali zaledwie jeden z pięciu meczów przed własną publicznością. Po stronie gości wiele do udowodnienia będzie miało trio Kylian Mbappé - Leo Messi - Neymar, które w francuskiej ekstraklasie ostatniego gola z akcji strzeliło prawie 2 miesiące temu. Natomiast fani gospodarzy liczą przede wszystkim na Koreańczyka Ui-Jo Hwanga, który miał udział w 1/3 bramek zdobytych przez swoją drużynę w tym sezonie.W innym ważnym starciu piąte w tabeli Stade Rennais podejmie szósty Olympique Lyonnais. Gospodarze wrócili do wybornej formy i na nowo włączyli się do gry o najwyższe cele. W tej konfrontacji spróbują przełamać trwającą od ośmiu lat serię spotkań bez wygranej u siebie z ekipą z Lyonu. Ozdobą tego meczu będzie snajperski pojedynek Gaëtana Laborde'a z Karlem Toko Ekambim. Obaj od sierpnia zdobyli we wszystkich rozgrywkach po dziewięć bramek i należą do głównych kandydatów do korony króla strzelców Ligue 1 Uber Eats.W ubiegły weekend FC Porto wykorzystało potknięcie SL Benfiki i po raz pierwszy w bieżącym sezonie awansowało na fotel lidera Liga Portugal. W 11. kolejce Luis Díaz, Mehdi Taremi i spółka będą bronić tej pozycji w wyjazdowej konfrontacji z zajmującą ostatnie miejsce w tabeli drużyną CD Santa Clara. Zespół z Porto wystąpi w roli faworyta, ale warto przypomnieć, że kilka dni temu sensacyjnie przegrał z tym rywalem 1:2 w rozgrywkach Pucharu Ligi Portugalskiej. Okazja do rewanżu przychodzi szybko, ale o sukces będzie równie trudno, bo forma gospodarzy wyraźnie zwyżkuje. Czy ponownie dojdzie do sensacji? A może to Smoki udowodnią swoją wyższość?W najbliższy weekend widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć kolejną odsłonę ekscytujących zmagań o mistrzostwo świata Formula 1®. Sezon wkroczył w decydującą fazę, a różnica pomiędzy prowadzącym w klasyfikacji generalnej Maksem Verstappenem a broniącym tytułu Lewisem Hamiltonem wynosi zaledwie 12 punktów. Tym razem kierowcy spotkają się na Autódromo Hermanos Rodríguez, gdzie odbędzie się wyścig o Grand Prix™ Miasta Meksyk. Tor ten jest uwielbiany przez większość zawodników, ale najlepiej czują się na nim właśnie Verstappen i Hamilton, którzy w czterech ostatnich wyścigach triumfowali tam po dwa razy. Obaj muszą jednak uważać na pozostałych kandydatów do miejsc na podium mistrzostw świata, takich jak Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Lando Norris, Carlos Sainz czy Charles Leclerc. Szczególnie groźny będzie Meksykanin Pérez, który na "swoim" torze zapowiada ostrą walkę o najwyższe cele. Czy przy wsparciu tysięcy lokalnych kibiców uda mu się przechytrzyć głównych kandydatów do tytułu?Plan transmisji:Piątek (5 listopada):• 18:25 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021:(Eleven Sports 1, studio od 18:00)komentarz: Andrzej Borowczyk, Mikołaj Sokół, studio: Filip Kapica, Mikołaj Sokół, Michał Gąsiorowski• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Dominik Guziak• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Sebastian Chabiniak, Marcin Gazda• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Mateusz Majak• 21:55 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021:(Eleven Sports 1, studio od 21:30)komentarz: Andrzej Borowczyk, Mikołaj Sokółstudio: Filip Kapica, Mikołaj Sokół, Michał GąsiorowskiSobota (6 listopada):• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Tomasz Zieliński, Piotr Czachowski• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 15:30)komentarz: Michał Wszołek, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Piotr Urban• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 17:55 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021:(Eleven Sports 2, studio od 17:30)komentarz: Andrzej Borowczyk, Mikołaj Sokół, studio z Meksyku• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 20:40 Serie A: Cagliari Calcio - Atalanta BC (Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Mikołaj Kruk• 20:55 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Andrzej Borowczyk, Mikołaj Sokół, studio z Meksyku• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Dominik Guziak, Kuba Ostrowski• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (7 listopada):• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Marcin Nowomiejski• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazda• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Tomasz Zieliński, Mikołaj Kruk• 14:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Kuba Ostrowski• 16:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Michał Świerżyński• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 18:00 FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021:(Eleven Sports 1)• 19:55(Eleven Sports 1, studio od 19:00)komentarz: Andrzej Borowczyk, Mikołaj Sokół, studio z Meksyku• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2, studio od 20:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak, Marcin Nowomiejski, Mikołaj Kruk• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 23:00(Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakPoniedziałek (8 listopada):• 20:55 LaLiga Smartbank:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Michał Świerżyński