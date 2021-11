Robert Lewandowski utrzyma formę? Weekend z Bundesligą w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Sobota hitów w Bundeslidze: lider Bayern Monachium gra z trzecim w tabeli SC Freiburg, a RB Lipsk podejmuje Borussię Dortmund

• Wszystkie mecze Bundesligi kibice na żywo z polskim komentarzem na platformie Viaplay

Robert Lewandowski jest na ustach kibiców i ekspertów na całym świecie. Coraz więcej osób wskazuje polskiego napastnika jako faworyta do nagrody Złotej Piłki magazynu "France Football" (wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone 29 listopada). We wtorek dołączył z kolei do elitarnego grona zawodników, którzy rozegrali 100 meczów w Lidze Mistrzów. Do tego przeciwko Benfice Lizbona (5:2) zdobył hat-tricka. "Lewy" zbliża się powoli do rekordu Gerda Muellera w liczbie bramek zdobytych w jednym roku kalendarzowym: do 42 goli legendarnego napastnika pozostało tylko 6, a do końca roku Bayern ma jeszcze siedem meczów do rozegrania.To właśnie mecz mistrzów Niemiec liderujących w Bundeslidze z tracącym do nich 3 punkty (25-22) Freiburgiem budzi największe emocje przed 11. kolejką. Sobotni rywal zespołu Roberta Lewandowskiego w tym sezonie w lidze jeszcze nie przegrał, a ostatnio pokonał u siebie Greuther Fuerth 3:1.Z kolei Bayern w lidze rozbił na wyjeździe Union Berlin 5:2, a Lewandowski dwa razy trafił do siatki. We wtorek polski napastnik zdobył 3 bramki w wygranym 5:2 spotkaniu Bayernu z Benfiką Lizbona. Bawarczycy w Lidze Mistrzów też są liderem, z kompletem punktów po czterech meczach w grupie E.- ocenia Marcin Borzęcki, komentator Viaplay i ekspert od Bundesligi.Również w sobotę grają Rafał Gikiewicz i Rafał Gumny. Ich FC Augsburg o 15:30 zagra na wyjeździe z VfL Wolfsburg (transmisja w Viaplay, komentują Mateusz Borek i Tomasz Urban). Ostatnio ekipa Polaków przełamała się, gromiąc u siebie VfB Stuttgart 4:1. Nadal jednak potrzebuje punktów, by oderwać się od strefy spadkowej. Tymczasem sobotni rywale mają dobrą passę, po wygranych w lidze (2:0 na stadionie Bayeru Leverkusen) i Lidze Mistrzów (2:1 u siebie z Red Bull Salzburg).W niedzielę o 15.30 Hertha Berlin z Krzysztofem Piątkiem gości Bayer Leverkusen (transmisja na żywo w Viaplay z komentarzem Szymona Ratajczaka). Zadanie trudne, bo Hertha ostatnio przegrała na wyjeździe 0:2 z Hoffenheim, a Bayer to 4. drużyna tabeli. Z drugiej strony - ekipa z Leverkusen nie wygrała w Bundeslidze od początku października, a nad 12. Herthą ma tylko 5 punktów przewagi (17).Oprócz "polskich" meczów, ciekawie może być także w Lipsku, gdzie RB w sobotę o 18.30 zagra z wiceliderem Borussią Dortmund (transmisja na żywo w Viaplay, komentują Rafał Wolski i Michał Trela). To rywalizacja wicemistrza Niemiec (RB Lipsk) z 3. siłą poprzedniego sezonu (Borussia). Teraz gospodarze są 8. drużyną w tabeli, ale pozostają niepokonani w ostatnich sześciu ligowych spotkaniach. Zespół z Dortmundu nie przegrał w lidze od czterech spotkań sięgając po komplet 12 punktów. Emocji nie zabraknie.Mecze 11. kolejki Bundesligi - transmisje na żywo na platformie Viaplay:Piątek (5 listopada):• 20.30komentują Rafał Kędzior i Michał ZachodnySobota (6 listopada):• 15.30(studio od 15.00)komentują Mariusz Hawryszczuk i Marcin Borzęcki.• 15.30komentuje Szymon Ratajczak• 15.30komentuje Mateusz Juza• 15.30komentują Mateusz Borek i Tomasz Urban• 18.30komentują Rafał Wolski i Michał TrelaNiedziela (7 listopada):• 15.30komentuje Szymon Ratajczak• 17.30komentują Dawid Król & Michał Trela• 19.30komentuje Szymon Ratajczak