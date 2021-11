Derby Krakowa i Manchesteru hitami piłkarskiego weekendu w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• United czy City? Wisła czy Cracovia?

• Derby Manchesteru i Derby Krakowa to najważniejsze spotkania sportowego weekendu w Canal+

Pierwszy raz w historii "Czerwone Diabły" i "Obywatele" spotkali się 12 listopada 1881 roku, jeszcze pod nazwami Newton Health i West Gorton. Wtedy górą byli gospodarze, którzy pokonali swoich rywali 3:0. Blisko 140 lat później United znowu podejmie na własnym boisku City, jednak tym razem to nie piłkarze Ole Gunnara Solskjaera będą faworytami. Z lepszej pozycji w tabeli do tego starcia podchodzą bowiem "The Citizens". Czy uda im się zrewanżować za porażkę 0:2 z marca? O tym przekonamy się już 6 listopada. Derby Manchesteru skomentują Andrzej Twarowski i Przemysław Rudzki.Derby Krakowa mają bardzo bogatą historię. To właśnie pomiędzy "Białą Gwiazdą" a "Pasami" najczęściej w historii Ekstraklasy dochodziło do spotkań między drużynami z jednego miasta. Lepszy bilans mają gracze ze stadionu przy ulicy Reymonta, którzy wygrali 31 z 82 spotkań (wobec 23 zwycięstw Cracovii). W ostatnich czterech spotkaniach jednak piłkarze Michała Probierza ani razu nie dali się pokonać. Derby Krakowa już w niedzielę, 7 listopada. Mecz skomentują Robert Skrzyński i Grzegorz Mielcarski.Przed sezonem żaden z ekspertów nie spodziewał się, że Rayo Vallecano może być drużyną z górnej części stawki. Tak się jednak stało. Piłkarze Andoniego Iraoli zadziwiają piłkarską Hiszpanię i pewnie pokonują kolejnych rywali. Dwie kolejki wcześniej o ich sile przekonali się piłkarze Barcelony, a teraz czas na drugą z potęg - Real Madryt. "Królewscy" po wygranej w El Clasico ustabilizowali formę i ruszyli w pogoń za prowadzącym w tabeli Realem Sociedad. Hit 12. kolejki LaLiga Santander skomentują Łukasz Wiśniowski i Tomasz Ćwiąkała.Plan transmisji:Piątek (5 listopada):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Glamowski, Wojciech Jagoda• 20:00 - 23:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-Malarz; gość: Andrzej Juskowiak• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Grzegorz Mielcarski• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Adrian Olek, Michał Gutka• 20:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Artur Kwiatkowski, Tomasz Wieszczycki• 20:55 LaLiga Smartbank: Huesca - Leganes (Canal+ Online)• 23:00(Canal+ Sport)prowadzący: Tomasz Ćwiąkała• 00:30 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Wojciech Michałowicz, Hubert RadkeSobota (6 listopada):• 11:55 Mecz Statscore Futsal Ekstraklasy (nSport+)komentarz: Michał Kornacki, Adam Zakrzewski• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Mitrut, Marcin Baszczyński• 12:30(Canal+ Sport)prowadzący: Adrian Olekgoście: Kamil Kosowski, Rafał Nahorny, Przemek Pełka• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Andrzej Twarowski, Przemysław Rudzki• 13:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Leszek Orłowski• 13:55 Autumn Nations Series: Irlandia - Japonia (Canal+ Now)• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Michał Żewłakow• 15:55(Canal+ Sport 2)moderator: Krzysztof Marciniak• 15:55 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny• 15:55 Premier League:(Canal+ Now)komentarz: Przemysław Pełka, Michał Gutka• 15:55 Premier League:(Canal+ Online)komentarz: Grzegorz Kaczmarczyk• 16:55 Ligue 1:(Canal+ Family)komentarz: Filip Surma, Marek Jóźwiak• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Radosław Majdan• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Glamowski, Michał Gutka• 18:25 Autumn Nations Series:(nSport+)• 18:25 LaLiga:(Canal+ Now)komentarz: Piotr Laboga, Jakub Kręcidło• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Wojciech Jagoda• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Ćwiąkała• 20:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Tomasz Smokowski, Tomasz Wieszczycki• 20:55 LaLiga Smartbank: Fuenlabrada - Eibar (Canal+ Online)• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Michał Wodziński• 22:00 NBA:(Canal+ Family)komentarz: Michał Łopaciński, Waldemar KijanowskiNiedziela (7 listopada):• 10:00(Canal+ Sport)prowadzący: Michał Kołodziejczyk• 12:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Rafał Dębiński, Marek Jóźwiak• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Mitrut, Marcin Baszczyński• 14:55 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny• 14:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Przemysław Pełka, Michał Gutk• 14:55 Premier League:(Canal+ Now)komentarz: Adrian Olek, Grzegorz Kaczmarczy• 14:55 Ligue 1: Stade Reims - AS Monaco (Canal+ Online)• 15:10 Autumn Nation Series:(Canal+ Family)• 16:10 LaLiga:(nSport+)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Michał Żewłakow• 17:25 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Andrzej Twarowski, Przemysław Rudzki• 18:25 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Tomasz Ćwiąkała, Tomasz Lipiński• 18:25 Liga ACB:(nSport+)komentarz: Wojciech Michałowicz, Dominik Tomczyk• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Grzegorz Mielcarski• 20:40 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Filip Surma, Jakub Polkowski• 21:30 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Wojciech Michałowicz, Dominik Tomczyk• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz GleńPoniedziałek (8 listopada)• 20:00(Canal+ Sport)prowadzący: Filip Surma• 21:00(Canal+ Sport)prowadzący: Andrzej Twarowski