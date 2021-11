"Układ idealny", "Miasto kłamstw", "Niewierny",, "Niezidentyfikowany" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Niewierny", "Układ idealny", "Niezidentyfikowany", "Zabójstwo dwojga kochanków", "Słodkie rzeczy", "Miasto kłamstw"

"Układ idealny" / Fot. materiały prasowe

W piątekkontynuuje emisję polskiej wersji kultowego serialu, czyli(5 listopada). Akcja rozgrywa się w Siedlcach, w siedzibie firmy zajmującej się produkcją wody mineralnej "Kropliczanka". Jej prezes, Michał, to człowiek pozbawiony autorefleksji, który każdym słowem i gestem zabiega o atencję i uznanie. Kiedy przedsiębiorstwo zostaje przejęte przez nowego, właściciela a pracownicy zaczynają obawiać się o swoje posady, jedynie Michał patrzy na zmiany z optymizmem. Biznesowe roszady przeplatają się tu z biurową codziennością pracowników "Kropliczanki".W sobotę(6 listopada). Thriller polityczny o chrześcijańskim dziennikarzu porwanym przez Hezbollah. Doug Rawlins - chrześcijański bloger i dziennikarz - przyjeżdża na międzywyznaniową konferencję w Kairze, aby tam paść ofiarą religijnych fanatyków. Porwany przez Hezbollah, zostaje przetransportowany na Bliski Wschód i skazany na śmierć. Czy jego zrozpaczonej żonie uda się go uratować?Weekend zakończy(7 listopada). Mieszkająca w najbardziej ekskluzywnej dzielnicy Waszyngtonu - Elsa Brecht - jest szanowaną i popularną emerytowaną dziennikarką polityczną, z której zdaniem liczy się nawet Biały Dom. Gdy w jej łaski wkrada się przystojny i dużo młodszy Ulrich Mott (Christoph Waltz) doświadczona kobieta ulega jego urokowi. Jedyną osobą, która jest od samego początku przeciwna temu małżeństwu jest córka Elsy, Amanda (Annette Bening), która wydaje się być odporna na charyzmę mężczyzny robiącego dzięki kontaktom matki zawrotną karierę w polityce. Gdy pewnego dnia Elsa zostaje znaleziona martwa, podejrzliwa Amanda nie ma wątpliwości, kto stoi za śmiercią jej matki.premiera filmu animowano(6 listopada). Mała Zuzia po raz pierwszy w życiu wyjeżdża bez rodziców. Wybiera się na wycieczkę z dziećmi z przedszkola. Żałuje tylko, że nie wolno jej zabrać ukochanego kotka, Mruczka. Kiedy jednak grupa dociera do hostelu, starego młyna położonego w pobliżu zamku, dziewczynka odkrywa, że psotny zwierzak schował się w jej bagażu. Zuzia ma teraz spory problem. Musi ukrywać swojego czworonożnego przyjaciela. Jest to jednak trudne, ponieważ ciekawskie zwierzę nic sobie nie robi z jej wysiłków. Na dodatek opiekunka dzieci, pani Weingartner, jest uczulona na kocią sierść. Kiedy pojawiają się u niej objawy alergii, kobieta obarcza winą za to szopa pracza, nowego ulubieńca swojego syna, i ma zamiar oddać go do zoo. Na dodatek z hostelu nagle zaczynają ginąć rzeczy. Zuzia i jej przyjaciele muszą odnaleźć złodzieja. Robią też wszystko co w ich mocy, by uratować szopa pracza i utrzymać w tajemnicy obecność na wycieczce niesfornego kota.W niedzielę(7 listopada). Policyjny detektyw z Los Angeles, Russell Poole (Johnny Depp), znajduje się na życiowym zakręcie. Stracił szacunek do samego siebie przez sprawę sprzed 20 lat, której nie udało mu się rozwiązać. Dochodzenie dotyczyło brutalnego zabójstwa dwóch ikon muzyki, Tupaca Shakura i Christophera Wallace'a, posługującego się pseudonimem The Notorious B.I.G. Popularni raperzy zostali zastrzeleni w 1996 i 1997 roku, a ich zabójcy nigdy nie trafili do więzienia. Pewnego dnia z Poole'em kontaktuje się zainteresowany tematem obu głośnych morderstw dziennikarz, Jack Jackson (Forest Whitaker). Mężczyźni, którzy próbują ratować swoją reputację, łączą siły w poszukiwaniu rozwiązana obu spraw sprzed lat. Trafiają na ślad wielkiej afery w policji...Z kolei premierowy weekend na antenachrozpocznie dramat kryminalny(6 listopada, Cinemax 2). Pomimo rosnących długów i skomplikowanego życia osobistego Florin Iespas - detektyw policyjny - jest zdeterminowany, aby rozwiązać trudną sprawę, od której wszyscy umywają ręce. Szefostwo nakazuje mu szybko o niej zapomnieć, ale gliniarz nie daje za wygraną. Kontynuuje swoje nieoficjalne śledztwo i wkrótce natrafia na trop w sprawie dwóch pożarów hoteli, w których zginęło kilka osób. Podejrzanym jest Banel, ochroniarz pochodzenia romskiego, który jednak wszystkiemu zaprzecza. W obliczu braku wsparcia przełożonych, nieufności kolegów i wewnętrznych demonów, policjant zmuszony jest opracować alternatywny plan i podjąć nadzwyczajne kroki.Pierwszą niedzielną premierą będzie dramat(7 listopada, Cinemax). Małe miasteczko w USA. David (Clayne Crawford) jest czterdziestokilkuletnim mężczyzną, który robi wszystko, co w jego mocy, aby czwórka jego dzieci żyła w zgodzie po tym, jak on i jego żona Nikki (Sepideh Moafi) postanawiają się rozstać. Chociaż panuje obopólna zgoda, że zarówno mąż, jak i żona mogą szukać nowej miłości, Davidowi trudno jest zaakceptować nowy związek swojej byłej ukochanej. Kameralny dramat psychologiczny mówiący o małżonkach i ich dzieciach, którzy muszą poradzić sobie z rozpadem ich rodziny. Produkcja zdobyła nagrodę na Festiwalu Filmowym w Atlancie.Druga propozycja to(7 listopada, Cinemax 2). Miasteczko New Bedford w stanie Massachusetts. Piętnastoletnia Billie fantazjuje, że Billie Holiday jest jej magiczną matką chrzestnej. Dziewczyna co chwilę musi stawiać czoła różnym życiowym wyzwaniom, zastępując matkę swojemu 11-letniemu bratu Nico. Podczas wakacji rodzeństwo spotyka innego nastolatka i decyduje się z nim uciec z domu. Dzieciaki wspólnie odkrywają wolność i uroki życia na własną rękę. Obraz koncentruje się wokół życia dwójki dzieciaków we współczesnym New Bedford w stanie Massachusetts, w szczególności jednego pełnego wydarzeń lata, które spędzają w domku na plaży z matką i jej chłopakiem. Historia w poetycki i pełen optymizmu sposób przedstawia dzieciństwo i stojące za nim wyzwania.