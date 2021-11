Z TVN do Google. Robert Socha nowym Teaching Fellow w Google News Lab

Łukasz Szewczyk

• Robert Socha, reporter z wieloletnim doświadczeniem w realizacji materiałów śledczych i wykorzystywaniu technologii w dziennikarstwie, został nowym Teaching Fellow na Europę Środkowo-Wschodnią w Google News Lab.

Robert Socha przez 18 lat związany był z TVN, pracując jako reporter w redakcji "Superwizjera". Jako nowy szkoleniowiec Google News Lab będzie prowadził szkolenia dla mediów w Polsce i regionie w zakresie cyfrowych narzędzi wykorzystywanych we współczesnym dziennikarstwie i uczył o praktycznych sposobach ich zastosowania w codziennej pracy oraz w prowadzeniu np. researchu i śledztw dziennikarskich.W 2019 roku Robert Socha został laureatem nagrody MediaTory w kategorii ReformaTOR za materiał ,,To było niby samobójstwo. Tajemnica śmierci 19-letniego Jakuba". W latach 2016-2017 był stypendystą Fundacji Niemana na Uniwersytecie Harvarda, gdzie zajmował się badaniem relacji mediów, prawa i technologii. Z wykształcenia jest prawnikiem po aplikacji i egzaminie prokuratorskim. Napisał dwie książki: "Piórem i Paragrafem. Praktyczny przewodnik dla dziennikarzy" oraz "Nie chodziło o okup. Kulisy porwania Krzysztofa Olewnika". W 2021 roku uczestniczył w programie dla europejskich liderów Leadership Academy for Poland.- powiedział Robert Socha.Google News Lab to dział Google, którego celem jest dostarczanie mediom wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań wspierających nowoczesne i jakościowe dziennikarstwo. Organizowane przez Google bezpłatne warsztaty dla dziennikarzy szerzą wiedzę o wykorzystywaniu technologii i danych do odkrywania tematów, uatrakcyjniania materiałów dziennikarskich, prowadzenia śledztw reporterskich i weryfikacji treści.Google w Polsce od kilku lat prowadzi też sesję otwartych spotkań - letnią szkołę Google News Lab. W tegorocznej edycji warsztatów wzięło udział ponad 200 przedstawicieli kilkudziesięciu redakcji z całego kraju. Warsztaty dotyczyły m.in. narzędzi przydatnych w wyszukiwaniu i sprawdzaniu informacji, wizualizowaniu danych oraz tworzeniu angażujących, interaktywnych materiałów - zarówno tekstów, jak i audio oraz wideo. W sumie w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, w szkoleniach Google News Lab w Polsce wzięło udział ponad 4,5 tys. osób.Poprzednio rolę Teaching Fellow w Google News Lab pełnili kolejno: Beata Biel, Daniel Rząsa, Marek Miller i Piotr Zieliński.