"Najpiękniejsza polska melodia" w Radiu Pogoda

Łukasz Szewczyk

• W czwartek (11 listopada 2021 roku) Radio Pogoda zaprezentuje wyniki plebiscytu na "Najpiękniejszą polską melodię"

• Na antenie pojawi się 100 wyjątkowych utworów, w tym ten najchętniej wybierany przez odbiorców stacji.

11 listopada - w dniu Narodowego Święta Niepodległości Radio Pogoda zagra na antenie wyjątkowe polskie piosenki. Będą to utwory wskazane przez słuchaczy w plebiscycie na "Najpiękniejszą polską melodię". Stacja zaprezentuje 100 piosenek wybranych ze 140 dzięki głosowaniu na radiopogoda.pl.Utwory do plebiscytu wytypowała redakcja Radia Pogoda w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS.Program, w którym przedstawione zostaną wyniki plebiscytu na "Najpiękniejszą polską melodię", poprowadzą: od 10:00 do 14:00 Joanna Kruk, a od 14:00 do 18:00 Łukasz Szaciłowski.Specjalną ramówkę Radia Pogoda na 11 listopada wspiera promocja na antenie stacji, jej stronie internetowej radiopogoda.pl oraz na profilu stacji na Facebooku.