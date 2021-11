Łukasz Szewczyk

Abba Non Stop. Nowy kanał muzyczny Polskiego Radia

• "Super Trouper", "Waterloo", a może "Don't Shut Me Down"?

• Wielkie przeboje i mało znane piosenki, oryginały i covery, a do tego mnóstwo anegdot i ciekawostek na temat jednej z najpopularniejszych grup w historii muzyki pop

• Polskie Radio uruchomiło nowy kanał radiowy ABBA Non Stop