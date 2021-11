"Ogólnopolskie Śpiewanie Biało-Czerwonych Przebojów" z RMF FM

Łukasz Szewczyk

• 11 listopada RMF FM organizuje piątą już edycję akcji "Ogólnopolskie Śpiewanie Biało-Czerwonych Przebojów".

• W południe na Rynku Głównym w Krakowie podczas koncertu karaoke największe polskie hity zaśpiewają gwiazdy i słuchacze.

To będzie, radośnie patriotyczna impreza z okazji Święta Niepodległości, którą w samo południe rozpocznie wspólne odśpiewanie hymnu. A później, podczas koncertu w formie karaoke polskie hity wszech czasów zaśpiewają Viki Gabor, Piotr Kupicha, Three Of Us i Marta Gałuszewska. Obok sceny stanie wielki telebim z animacjami i tekstami utworów, dzięki czemu wraz z artystami piosenki będzie mógł zaśpiewać każdy, kto przyjdzie na krakowski rynek. Na zakończenie imprezy mini-koncert zagra zespół De Mono.Impreza będzie na żywo transmitowana na stronie rmf.fm, na profilach stacji w social mediach oraz na portalu Interia.pl. Relacje z imprezy znajdą się też w specjalnym programie RMF FM prowadzonym przez Pawła Jawora ze studia i Mateusza Opyrchała ze sceny na Rynku.RMF FM obchodzi Święto Niepodległości zapraszając do wspólnego śpiewania biało-czerwonych przebojów już od 2016 roku. W poprzednich edycjach udział wzięli m.in. Lady Pank, Grzegorz Markowski z Perfectem, Artur Gadowski z zespołem IRA, Varius Manx z Kasią Stankiewicz, Sarsa, Anna Karwan, Mateusz Ziółko, Antek Smykiewicz, Sound'n'Grace, Natalia Zastępa, Roksana Węgiel, Lanberry i Marcin Sójka.Oprócz tego 11 listopada RMF FM po raz pierwszy rozda Złote Brony 2021, czyli nagrody dla oratorów i oraczy - wyróżnienia za najdziwniejsze, najśmieszniejsze i najbardziej absurdalne wypowiedzi polityków. Od godz. 15 kolejne propozycje prezentować będzie Ola Filipek, a zgryźliwie skomentują je Tomasz Olbratowski i Jacek Tomkowicz. A od 20 na "PoliszDisco" zaprosi Darek Maciborek, który zagra hity, bez których nie obejdzie się żadna polska impreza i domówka.