Gala ONE Championship: NextGen II na żywo w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

• W piątkowe popołudnie fanów sportów walki czeka kolejna wybornie zapowiadająca się gala.

• W Singapore Indoor Stadium zaplanowano tego dnia sześć walk, wszystkie na żywo na antenie Fightklubu

Wydarzeniem gali organizowanej w Mieście Lwa będzie pojedynek wagi koguciej w Muay Thai pomiędzy dwoma reprezentantami Tajlandii, Saemapetchem Fairtexem i Rittewadą Petchyindee Academy. Pierwszy z nich plasuje się na najwyższym miejscu w rankingu i jeśli w piątkowym starciu zwycięży, utrzyma tę pozycję. Jak sam mówi: - Nie pozwolę, aby ktokolwiek odebrał mi moją pozycję w rankingu. Zrobię co w mojej mocy, aby utrzymać ją w walce z Rittewadą.Saemapetch ma sporo argumentów, aby wierzyć w swoje zwycięstwo. Od czasu ostatniej porażki z Nong-O Gaiyanghadao, którą poniósł dwa lata temu w walce o mistrzostwo świata podczas ONE: Edge of Greatness, mierzył się niemal z całą czołówką wagi koguciej i kolejno odprawiał wszystkich rywali. Zwyciężył m.in. trzeciego w rankingu Kulabdama Sor. Jor. Piek Uthaia, wygrał też z Rodlekiem PK.Saenchaim Muaythaigym, teraz szykuje się na kolejną wschodząca gwiazdę organizacji.Rittewada będzie piekielnie wymagającym rywalem, świetnie przygotowanym pod kątem technicznym i wyprowadzającym niezwykle precyzyjne i skuteczne uderzenia kończące. Taj siedem ze swoich ośmiu ostatnich pojedynków kończył przed czasem, a jego klasę docenia także Saemapetch: - Rittewada dysponuje potężnym arsenałem i jest znakomitym bokserem. Muszę być ostrożny w oktagonie, bo przecież większość pojedynków wygrywa przez nokaut. Jak znaleźć na to receptę? Ustawić silne zasieki, przyjąć jego ciosy na blok i tak szybko, jak to możliwe, samemu przejść do ataku. To najlepszy pomysł na tę walkę.W piątek w Singapurze równie ciekawie zapowiada się pojedynek w wadze piórkowej pomiędzy Chińczykiem Tang Kaiem i Koreańczykiem Yoon Chang Minem. Walka ta może być wybuchową bitwą, która ma szansę wstrząsnąć całą dywizją i położyć podwaliny pod personalne zmiany na szczytach tej kategorii wagowej.Emocji nie powinno zabraknąć także w dwóch półfinałowych walkach turnieju ONE Kickboxing Grand Prix w wadze piórkowej. Co ciekawe, będzie to alternatywny turniej, który wyłoni zawodników mogących ewentualnie zastąpić fighterów, którzy z różnych przyczyn nie mogliby wziąć udziału we właściwym turnieju. O miejsce rezerwowych podczas piątkowej gali powalczą Zhang Chunyuz Dovydasem Rimkusem oraz Jo Nattawut z Yurikiem Davtyanem.Gala ONE Championship: NextGen II już 12 listopada od godz. 13.30 na żywo w Fightklubie.