"Uwaga" TVN z nową akcją społeczno-edukacyjna. "Uwaga! na pasach"

Łukasz Szewczyk

• Rocznie ginie na nich średnio 200 osób, a ponad 2500 zostaje rannych. Niebezpieczne przejścia dla pieszych znaleźć można w całej Polsce.

• Redakcja "Uwagi!" rusza z akcją społeczno-edukacyjną "Uwaga! na pasach" i wskazuje "czarne punkty" odpowiedzialnym za nie urzędom i instytucjom.