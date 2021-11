Radio Złote Przeboje z audycjami o Polsce i Polakach na 11 listopada

Łukasz Szewczyk

• W czwartek (11 listopada 2021 r) na antenie Radia Złote Przeboje pojawią się specjalne programy związane z obchodzonym tego dnia Świętem Niepodległości.

• Słuchacze stacji dowiedzą się z nich wielu ciekawych i nieoczywistych rzeczy o Polsce i Polakach

11 listopada w Radiu Złote Przeboje rozpocznie Kamil Baleja, który zapyta dzieci o to, kim był Józef Wybicki, co to jest marsz 11 listopada, czym była maciejówka i czym zajmowali się ułani. Z audycji "Kto Ty jesteś? Polak mały", nadawanej w godz. 7:00 - 10:00, słuchacze stacji dowiedzą się, jakie poglądy na patriotyzm mają nasi najmłodsi rodacy.W kolejnym programie - "Historia jak z bajki!" znajdzie się przegląd polskich legend... w krzywym zwierciadle! Będzie mowa m.in. o śpiącym rycerzu spod Giewontu, który przespał interes, a także o bramie do piekieł pod Ślężą, czyli jak diabli nadali Sudety i jak narodziła się branża turystyczna. Piotr Jaworski sprawdzi też, skąd wzięły się poznańskie koziołki i przy okazji polskie zamiłowanie do spalonej na grillu kiełbasy. "Historia jak z bajki!" pojawi się na antenie w godz. 10:00 - 14:00.Z kolei Jerzy Telesiński zaprosi słuchaczy Radia Złote Przeboje do przypomnienia sobie największych hitów polskiej motoryzacji. W godz. 14:00 - 18:00 w audycji "Polska jazda" opowie o kultowych autach, które wyjeżdżały na polskie drogi z polskich fabryk - od Syrenki, przez Fiata 126 P, po Poloneza.Ostatnim ze specjalnych programów rozgłośni przygotowanych na 11 listopada będzie audycja "Polskie swary, czyli największe konflikty polskiego show-biznesu". O co i z kim kłócili się muzycy na polskiej scenie i czy któreś kłótnie zakończyły się happy endem - tego będzie można dowiedzieć się w godz. 18:00 - 20:00. Tomasz Brhel przyjrzy się największym polskim swarom: Andrzeja Krzywego z Markiem Kościkiewiczem, Zbigniewa Hołdysa z Grzegorzem Markowskim, a także Dody z Justyną Steczkowską.Specjalne audycje Radia Złote Przeboje będą promowane na antenie stacji, na jej stronie internetowej zloteprzeboje.pl oraz na Facebooku.