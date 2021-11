Nowe pakiety sportowe w świątecznej ofercie Polsat Box. Pełna oferta TV przez 3 miesiące bez opłat

Łukasz Szewczyk

• W świątecznej promocji Polsat Box (wcześniej Cyfrowy Polsat) przygotował nowe pakiety sportowe.

• Klienci telewizji satelitarnej i kablowej IPTV mogą dodatkowo wybierać pomiędzy pakietami: podstawowym M Sport i dodatkowym Sport Max.

• W ramach telewizji internetowej OTT został wprowadzony nowy pakiet z rozgrywkami PKO BP Ekstraklasy

• Na start pełna oferta TV przez 3 miesiące bez opłat

Nowy pakiet M Sport w Polsat Box

Świąteczny prezent w Polsat Box

Świąteczna promocja w Polsat Box to duża dawka sportowych emocji. Nowe pakiety to łatwiejszy dostęp do najważniejszych stacji i wydarzeń sportowych, w tym rozgrywek piłkarskich, siatkarskich, turniejów koszykówki, wyścigów Formula 1 i wielu innych.W ramach telewizji satelitarnej i kablowej IPTV operator wprowadził dwa nowe pakiety:za 60 zł/mies. - to 69 różnorodnych kanałów dla całej rodziny uzupełnionych o kanały:z Ligą Mistrzów UEFA,z m.in. włoską Serie A TIM, hiszpańską LaLiga Santander i wyścigami Formula 1 oraz promocyjnie kanały3 i z PKO BP Ekstraklasą za 0 zł;• dodatkowyza 30 zł/mies. (możliwość dokupienia do pakietu podstawowego L) - zapewniający dostęp do kanałów Polsat Sport Premium, Eleven Sports oraz promocyjnie, bez dodatkowych opłat, kanały z pakietu Canal+ Sport3 i 4 z PKO BP Ekstraklasą .Abonenci telewizji satelitarnej i kablowej IPTV mogą teraz wybierać spośród czterech pakietów podstawowych od 20 zł/mies. - S, M, M Sport i L - oraz czterech sportowych pakietów dodatkowych: Polsat Sport Premium za 20 zł/mies., Eleven Sports za 10 zł/mies., Canal+ Sport 3 i 4 za 10 zł/mies. i nowego Sport Max za 30 zł/mies.Poza zestawami kanałów sportowych dostępne są także filmowe pakiety premium: HBO z serwisem HBO GO w cenie 20 zł/mies., Cinemax za 10 zł/mies. i FilmBox również za 10 zł/mies., a także z kanałami z bajkami - pakiet Dzieci w cenie 10 zł/mies.Klienci decydujący się na telewizję internetową OTT również mogą uzupełnić wybrany pakiet podstawowy o nowe pakiety sportowe:• Canal+ Sport 3 i 4 za 20 zł/30 dni ze wszystkimi meczami PKO BP Ekstraklasy;• Sport w obniżonej cenie 40 zł/30 dni i rozbudowany o stacje Canal+ Sport 3 i 4 - znajdują się w nim również kanały: Polsat Sport Premium z Ligą Mistrzów UEFA, Eleven Sports z krajowymi ligami piłkarskimi i wyścigami Formula 1, Eurosport z tenisowym Wielkim Szlemem, wyścigami kolarskimi oraz sportami zimowymi, Extreme Sports i Golf Channel.Wraz z wprowadzoną promocją osoby zainteresowane telewizją internetową OTT mają nadal do dyspozycji trzy pakiety podstawowe od 20 zł/mies. - Wygodny, Komfortowy i Bogaty - oraz cztery dodatkowe pakiety sportowe: Polsat Sport Premium za 30 zł/30 dni, Eleven Sports za 15 zł/30 dni, nowy Canal+ Sport 3 i 4 za 20 zł/30 dni oraz Sport w obniżonej cenie 40 zł/30 dni.Pakiety podstawowe można również rozszerzyć o pakiety z kanałami filmowymi: HBO i HBO GO za 20 zł/30 dni, Filmbox Premium za 10 zł/30 dni oraz Filmy i Seriale za 20 zł/30 dni, o pakiet Rozrywka z kanałami dla dorosłych za 20 zł/30 dni oraz zapewniający dostęp do najpiękniejszych bajek - pakiet Dzieci za 10 zł/30 dni.W świątecznej ofercie operatora każdy klient otrzyma dodatkowo 3 miesiące pełnej oferty telewizyjnej zupełnie za darmo. Promocja dotyczy wszystkich abonamentów w ramach telewizji satelitarnej i kablowej IPTV oraz pakietów telewizji internetowej OTT w ofercie Praktycznej. Czasowy benefit poza wszystkimi kanałami podstawowymi obejmuje dostęp m.in. do kanałów filmowych HBO i FilmBox, sportowych Polsat Sport Premium i Eleven Sports oraz najpopularniejszych kanałów dla dzieci.