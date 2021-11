"Wybór broni. Zainspirowani przez Gordona Parksa". Premiera w HBO GO i HBO

Łukasz Szewczyk

• Dokument HBO "Wybór broni. Zainspirowani przez Gordona Parksa" przybliża bogatą spuściznę fotografa, pisarza, kompozytora, aktywisty i filmowca Gordona Parksa oraz wpływ jego wizjonerskiej pracy na następne pokolenie artystów.

• Film przedpremierowo zaprezentowany zostanie na tegorocznym American Film Festival we Wrocławiu.

• Premiera w HBO GO odbędzie się 16 listopada.

Gordon Parks był jednym z najbardziej awangardowych amerykańskich artystów, którego prace pokazywały w nowym świetle życie czarnoskórych obywateli USA. Dokument HBO analizuje siłę jego obrazów i ich wpływ na walkę o równość rasową, ekonomiczną i społeczną.Fotograf i filmowiec Gordon Parks, najbardziej znany ze swoich kultowych portretów czarnych Amerykanów uchwyconych różnych momentach ich codziennego życia, dokumentował swoim aparatem niemal wszystko i wszystkich - świat mody, Malcolma X, Glorię Vanderbilt i Muhammeda Ali. Słynny fotograf, który był pierwszym czarnoskórym współpracownikiem redakcji magazynu Life, rejestrował swoim aparatem prawdziwie ludzką twarz wszystkich osób, które miały szczęście znaleźć się w jego obiektywie. Jego przykuwające uwagę zdjęcia podważają sztampowe wyobrażenia o tym, kim jest prawdziwy Amerykanin. Aparat fotograficzny stał się dla Parksa bronią w walce o sprawiedliwość społeczną w USA i za granicą. W późniejszym okresie swojego życia artysta zaczął też pisać powieści i reżyserować filmy w Hollywood.Film dokumentalny HBO "Wybór broni. Zainspirowani przez Gordona Parksa" bada potęgę obrazów Parksa, które potrafiły zainspirować nowe pokolenie artystów do pracy na rzecz zmiany społecznej. W obiektywie trojga współczesnych fotografów widzimy, jak ożywa jego spuścizna. Jednym z nich jest Devin Allen, którego zdjęcie "Baltimore Uprising" z protestów zorganizowanych po śmierci Freddiego Graya znalazło się na okładce magazynu Time. Drugą artystką jest LaToya Ruby Frazier, która przez pięć lat śledziła kryzys wodny w mieście Flint w stanie Michigan, a ostatnio dla Vanity Fair fotografowała rodzinę Breonny Taylor. Trzecim fotografem jest natomiast Jamel Shabazz, którego zdjęcia pokazujące życie ulic Nowego Jorku tworzą wizualną historię ery hip-hopu, jednocześnie pokazując świat jego społeczności.W dokumencie pojawiają się też inni rozmówcy, którzy dzielą się przed kamerą swoimi spostrzeżeniami na temat niezwykłej twórczości Parksa. Są wśród nich: Jelani Cobb - dziennikarz The New Yorker'a; Anderson Cooper - dziennikarz i przyjaciel Parksa, Ava DuVernay - reżyserka, Nelson George - pisarz i filmowiec, Spike Lee - filmowiec, Khalil Muhammad - historyk i profesor w Harvard Kennedy School, Bryan Stevenson - dyrektor wykonawczy organizacji Equal Justice Initiative, Richard Roundtree - aktor, Michal Raz-Russo - była kuratorka w The Art Institute of Chicago czy oraz Darren Walker - prezes Ford Foundation.Za reżyserię i produkcję dokumentu HBO "Wybór broni. Zainspirowani przez Gordona Parksa" odpowiada John Maggio (dokument HBO Mr. Saturday Night). Obowiązki producentów wykonawczych pełnią Alicia Keys, Jelani Cobb, Kasseem "Swizz Beatz" Dean, Jacqueline Glover, Peter W. Kunhardt Jr., Peter Kunhardt. Za montaż oraz produkcję odpowiada Richard Lowe. Producentami filmu są także Monica Berra, George Kunhardt, Teddy Kunhardt, Matthew Henderson. Obowiązki producentki ze strony HBO pełni Sara Rodriguez, a producentkami wykonawczymi są Nancy Abraham i Lisa Heller. Zdjęcia Gordona Parksa wykorzystane zostały w filmie dzięki uprzejmości The Gordon Parks Foundation.Film wybrany został w oficjalnej selekcji tegorocznego Tribeca Film Festival 2021. Teraz prezentowany będzie na American Film Festival we Wrocławiu (pokazy odbędą się 11 oraz 14 listopada).Emisja na antenie HBO zaplanowana została na 2 grudnia na godz. 22:00.