Tydzień z NHL na żywo w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Polscy kibice tylko w tym tygodniu mają do wyboru ponad 60 transmisji meczów najlepszej hokejowej ligi świata.

• Wśród nich między innymi starcie zdobywców Pucharu Stanleya Tampa Bay Lightning z aktualnie drugą drużyną całej ligi - Carolina Hurricanes, która w tym sezonie przegrała tylko raz

Nie ma już w NHL niepokonanej drużyny. Do nocy z poniedziałku na wtorek byli taką Florida Panthers. Ale przegrali z półfinalistami poprzedniej edycji Pucharu Stanleya, New York Rangers 3:4. Rangers prowadzili już 4:0, rywale zdołali zmniejszyć straty, próbowali powalczyć o remis, ale po strzeleniu gola kontaktowego mieli na wyrównanie tylko 40 sekund. Atakowali, jednak bez efektu. Rosyjski bramkarz gospodarzy Igor Szestiorkin był jednym z bohaterów, popisując się aż 42 skutecznymi obronami! Florida Panthers do rekordu 12 spotkań bez porażki z sezonu 1996-97 (bilans 8 wygranych - 0 porażek - 4 dogrywki) zabrakło jednego meczu. Teraz Panthers są razem z Carolina Hurricanes i Edmonton Oilers trzema drużynami, które zostały pokonane tylko po razie.W innych poniedziałkowych meczach Washington Capitals zwyciężyli u siebie 5:3 Buffalo Sabres, a swoją 741. bramkę w NHL zdobył Aleksandr Owieczkin. W klasyfikacji goli wszech czasów w NHL brakuje mu jeszcze 37 bramek do 3. legendarnego strzelca - Jaromira Jagra. Z kolei Toronto Maple Leafs przegrali u siebie 1:5 z Los Angeles Kings. 2 gole i asystę zaliczył Phillip Danault.Nad ranem we wtorek (o 01:05 polskiego czasu) w Viaplay będzie można obejrzeć starcie ostatnich mistrzów NHL, czyli Tampa Bay Lightning z Carolina Hurricanes. "Huragany" to jedna z rewelacji tego sezonu. "Błyskawica" z Tampy trochę rozczarowuje, w 11 spotkaniach odnosząc zaledwie 6 zwycięstw i z 14 punktami jest w środku ligowej stawki. Czy zdobywców Pucharu Stanleya będzie stać na to, by u siebie pogorszyć nieco bilans Hurricanes?Na uwagę zasługuje dobra postawa Edmonton Oilers, którzy też przegrali tylko raz w dziesięciu meczach. 26-letni reprezentant Niemiec Leon Draisatl, czyli napastnik Oilers, jest aktualnie liderem punktacji kanadyjskiej, z 23 punktami na koncie. Jest także najlepszy w zdobytych bramkach, do spółki z Aleksandrem Owieczkinem. Obaj mają 10 goli.Najbliższe transmisje NHL na żywo na platformie Viaplay (10-12 listopada):Środa (10 listopada - w nocy z wtorku na środę):• 01:05 Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes (komentarz w języku angielskim)• 01:05 New Jersey Devils - Florida Panthers (komentarz w języku angielskim)• 01:05 Boston Bruins - Ottawa Senators (komentarz w języku angielskim)• 01:05 Montreal Canadiens - Los Angeles Kings (komentarz w języku angielskim)• 01:35 Detroit Red Wings - Edmonton Oilers (komentarz w języku angielskim)• 02:05 Winnipeg Jets - St. Louis Blues (komentarz w języku angielskim)• 02:35 Chicago Blackhawks - Pittsburgh Penguins (komentarz w języku angielskim)• 03:05 Calgary Flames - San Jose Sharks (komentarz w języku angielskim)• 04:05 Vegas Knights - Seatlle Kraken (komentarz w języku angielskim)• 4:05 Vancouver Canucks - Anaheim Ducks (komentarz w języku angielskim)Czwartek (11 listopada - w nocy ze środy na czwartek):• 01:35 Philadelphia Flyers - Toronto Maple Leafs (komentarz w języku angielskim)• 02:35 Dallas Stars - Nashville Predators (komentarz w języku angielskim)• 04:05 Arizona Coyotes - Minnesota Wild (komentarz w języku angielskim)Piątek (12 listopada -w nocy z czwartku na piątek):• 01:05 Pittsburgh Penguins - Florida Panthers (komentarz w języku angielskim• 01:05 Ottawa Senators - Los Angeles Kings (komentarz w języku angielskim)• 01:05 New Jersey Devils - New York Rangers (komentarz w języku angielskim)• 01:05 Montreal Canadiens - Calgary Flames (komentarz w języku angielskim)• 01:05 Boston Bruins - Edmonton Oilers (komentarz w języku angielskim)• 01:35 Detroit Red Wings - Washington Capitals (komentarz w języku angielskim)• 02:05 Winnipeg Jets - San Jose Sharks (komentarz w języku angielskim)• 02:05 St. Louis Blues - Nashville Predators (komentarz w języku angielskim)• 03:05 Colorado Avalanche - Vancouver Canucks (komentarz w języku angielskim)• 04:05 Vegas Knights - Minnesota Wild (komentarz w języku angielskim)• 04:05 Seattle Kraken - Anaheim Ducks (komentarz w języku angielskim)