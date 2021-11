Polsat kręci drugi sezon serialu "Kuchnia". Nowy reżyser, nowe postaci i nowe romanse

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polsat rozpoczęła zdjęcia do drugiego sezonu serialu "Kuchnia"

• Życie prywatne i miłosne bohaterów będzie się przeplatać z perypetiami w restauracji "Cloude Monet". Pojawią się nowe ważne postacie, za sprawą których będzie gorąco

Czas na dalsze perypetie pracowników renomowanej restauracji "Claude Monet", specjalizującej się w kuchni francuskiej. W nadchodzącym sezonie zdecydowanie bardziej skupimy się na życiu prywatnym i miłosnym głównych bohaterów. Jak będzie wyglądała relacja Maksa (Patryk Cebulski) z Wiktorią Gonczar (Maria Dębska, laureatka nagrody za główną rolę kobiecą na tegorocznym 46. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdynia) oraz Olą Bubką (Julia Trojanowska)? Czy w tym trójkącie zawrze? Czy utytułowany, ale i wybuchowy szef Wiktor Bojarski (Tomasz Karolak) nawiąże bliższą relację ze swoją największą konkurentką Heleną (Marta Żmuda -Trzebiatowska)?W drugim sezonie poznamy nowe postaci, m.in. Stefana (w tej roli Jarosław Boberek). To ojciec Natalii (Paulina Lasota), bardzo zazdrosny o córkę. Na domiar złego jest producentem wędlin przez co Natka, jako weganka nie chce go znać. Valdy (Michał Mikołajczak, gwiazda "Pierwszej miłości") to dawny uczeń i współpracownik szefa z paryskiej restauracji. Niegdyś wydał Wiktora przed właścicielem restauracji, w której wspólnie pracowali, co doprowadziło do zwolnienia Bojarskiego. Obecnie przybywa w blasku chwały do restauracji Claude Monet przeprowadzić warsztaty kulinarne z okazji wydania swojej nowej książki. Szef nie może mu wybaczyć przeszłości, ale Valdy będzie robił wszystko, by wkupić się w łaski dawnego mistrza.Zdjęcia do drugiego sezonu "Kuchni" potrwają do stycznia 2022 roku. Serial reżyseruje Piotr Werseśniak, a produkuje Polot Media.