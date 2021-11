Świąteczna oferta specjalna Canal+ z pakietami Netflix i HBO

Łukasz Szewczyk

• Platforma Canal+ przygotowała specjalny pakiet świąteczny

• Oferta obejmuje kanały TV z pakietami Canal+, Netflix i HBO w promocyjnej cenie

Canal+ przygotował świąteczną ofertę specjalną na. W ramach oferty abonenci otrzymują dostęp do ponad 70 kanałów pakietu Entry, w tym do kanałów tematycznych Grupy Canal+ oraz: 12 kanałów pakietu premium Canal+, 3 kanałów HBO z serwisem HBO GO i dostęp do serwisu Netflix. Oferta dodatkowo obejmuje dostęp Canal+ 4K Ultra HD (w przypadku wyboru dekodera 4K), kolekcji VOD Movies Fun oraz do serwisu Canal+ Online.Koszt pakietu to 50 zł miesięcznie przez pierwsze 3 miesiące, następnie 70 złotych miesięcznie. Zobowiązanie na 24 miesiące.Do pakietu abonent może dobrać pakiety dodatkowe, wśród nich m.in.: Eleven Sports (11,90 zł miesięcznie), Polsat Sport Premium (10 zł miesięcznie), Multi Man Pack (20 zł miesięcznie), Fox Play (10 zł miesięcznie), National Geographic Play (5 zł miesięcznie) czy też kanały History (2,99 zł miesięcznie).