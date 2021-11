Bartek Godusławski zastępcą redaktora naczelnego Business Insider Polska

Łukasz Szewczyk

• Z początkiem grudnia2021 roku do redakcji Business Insider Polska dołączy Bartek Godusławski

• Wraca na stanowisko zastępcy redaktora naczelnego serwisu.

- komentuje Mikołaj Kunica, redaktor naczelny Business Insider Polska.Przed dołączeniem do Business Insider Polska Godusławski pracował w redakcji Dziennika Gazety Prawnej, jako dziennikarz ekonomiczny oraz śledczy zajmujący się sprawami gospodarczymi. Był koordynatorem projektu "Śledztwa DGP", a później wiceszefem działu Kraj Świat i Gospodarka oraz szefem działu Gospodarka i Klimat. Wcześniej przez 7 lat pracował w PAP Biznes, a następnie przez 2,5 roku w "Pulsie Biznesu", gdzie zajmował się makroekonomią i finansami.- komentuje swój powrót do redakcji BI Bartek Godusławski.Bartek Godusławski był wyróżniany licznymi nagrodami dziennikarskimi. Czterokrotnie nominowany do Grand Press Economy w 2014, 2015, 2016 i 2018 r., został jej laureatem w 2016 r. W 2018 r. zdobył "Nagrodę Dziennikarską Związku Banku Polskich im. Mariana Krzaka", a w konkursie im. Władysława Grabskiego, organizowanym przez Narodowy Bank Polski, został "Dziennikarzem Ekonomicznym 2018 roku". W tym 2020 r. został finalistą "Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska" oraz był nominowany do "Nagrody im. Dariusza Fikusa".