Świąteczna oferta Canal+. Nowe pakiety Canal+ z Netflix i HBO (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Canal+ ruszył ze świątecznymi promocjami

• Operator wprowadził do sprzedaży nowe pakiety z dostępem do 12 kanałów premium Canal+, ofertą serwisów Netflix i HBO

Świąteczna oferta Canal+

Nowa paczkagwarantuje dostęp do szerokiego wachlarza seriali i filmów z Polski i ze świata, produkcji od największych wytwórni filmowych (m.in. FOX, Warner Bros, DreamWorks, Disney, Universal), hitów kinowych, oryginalnych produkcji Canal+ (m.in. Klangor, Król, Żmijowisko, Belfer, Kruk) oraz seriali Netflix i HBO. Dostęp do kanałów z rodziny Canal+ pozwala również śledzić wydarzenia sportowe, w tym m.in. rozgrywki PKO BP Ekstraklasy, Premier League, LaLiga, Ligue 1, NBA, PGE Ekstraligi i eWinner 1. Ligi Żużlowej czy turniejów cyklu WTA Tour.to jeden z populadniejszych serwisów rozrywkowych na świecie, który oferuje swoim subskrybentom dostęp do szerokiego katalogu seriali i filmów, takich jak "Stranger Things", "Sex Education", "Dom z Papieru", "The Crown" czy "Wiedźmin". Z kolei ramach pakietuabonent otrzymuje dostęp do trzech kanałów HBO oraz serwisu. W ofercie pakietu znajdują się nagradzane produkcje HBO, hity filmowe zaraz po premierze kinowej, szeroki wybór nowych seriali, kontrowersyjne dokumenty oraz programy rozrywkowe. Wśród serialowych propozycji znajdują się między innymi "Gra o tron", "Przyjaciele", "Rick i Morty", "Teoria wielkiego podrywu", "Wataha", "Opowieść podręcznej" czy "Sukcesja".Nowa paczka jest oferowana razem z jednym z czterech pakietów telewizyjnych zróżnicowanych pod kątem ilości kanałów:• Paczka(63 kanały, 29 HD, 7 kolekcja VOD, 39 kanałów online) w cenie 50 zł/mies. (przez pierwsze 3 miesiące), następnie 70 zł/mies.• Paczka(86 kanałów, 47 HD, 12 kolekcji VOD, 53 kanałów online) w cenie 50 zł/mies. (przez pierwsze 3 miesiące), następnie 89,99 zł/mies.• Paczka(132 kanały, 84 HD, 35 kolekcji VOD, 90 kanałów online) w cenie 50 zł/mies. (przez pierwsze 3 miesiące), następnie 109,99 zł/mies.• Paczka(158 kanałów, 104 HD, 54 kolekcji VOD, 115 kanały online) w cenie 50 zł/mies. (przez pierwsze 3 miesiące), następnie 119,99 zł/mies.Do paczki dołączony jest kanał, na którym można zobaczyć wybrane wydarzenia sportowe oraz filmy i seriale w jakości 4K. Do odbioru treści w 4K wymagany jest dekoder 4K UltraBOX+ lub moduł CAM CI+ ECP 4K, które są oferowane w promocyjnych cenach.Świąteczne oferty wspiera kampania reklamowa realizowana w telewizji, stacjach radiowych i kanałach online