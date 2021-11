Serial "Wszystkie stworzenia duże i małe" powraca z nowym sezonem do Epic Drama

Łukasz Szewczyk

• Wielokrotnie nagradzana adaptacja telewizyjna wspomnień Jamesa Herriota, wiejskiego weterynarza z Yorkshire, powraca z drugim sezonem.

"Wszystkie stworzenia duże i małe" to ponadczasowy klasyk, uwielbiany przez całe pokolenia. Przedstawia losy młodego weterynarza, który tuż po ukończeniu studiów przyjeżdża do hrabstwa Yorkshire, by spełnić marzenia o pracy w zawodzie. Jak się szybko okazuje, polega ona nie tylko na leczeniu zwierząt, ale także na odnalezieniu swojego miejsca w lokalnej społeczności i wypracowania relacji z pacjentami, jak również z ich właścicielami. Emitowana w latach 80., oparta na cyklu powieści Jamesa Herriota oryginalna produkcja BBC, liczyła aż 90 odcinków. Książki sprzedały się w 60 milionach egzemplarzy, stając się globalnym fenomenem i zyskując oddanych fanów na całym świecie. Opowieści przedstawione z punktu widzenia Herriota to niezwykłe antidotum na wyzwania współczesności, a także przypomnienie nam wszystkim, jak istotne jest poczucie przynależności do społeczności.Od zakończenia wydarzeń ukazanych w 1. sezonie minęły trzy miesiące. Podróż powrotna do domu, do Glasgow, stawia Jamesa przed trudnym dylematem: musi wybierać między ludźmi, których kocha. Podczas gdy Helen i James starają się dojść do ładu z wzajemnymi uczuciami, Sigurd, Tristan i pani Hall muszą również myśleć o swoim miejscu na ziemi. James stanie przed wyborem: wspierać rodzinę czy podążać za głosem serca.W nowym sezonie pojawią się zarówno bohaterowie znani widzom z 1. odsłony serii, jak i nowe postaci. W roli pani Pumphrey, ekscentrycznej właścicielki rozpieszczonego pekińczyka Tricki Woo, wystąpi znana brytyjska aktorka Patricia Hodge. Nicholas Ralph ponownie wcieli się w rolę młodego weterynarza Jamesa Herriota, Samuel West powróci jako niekonwencjonalny mentor Jamesa - Sigurd Farnon, a Anna Madeley jako pani Hall, właścicielka przychodni weterynaryjnej Skeldale House. Do obsady dołączą również Dorothy Atkinson jako Diana Brompton, której żywiołowość przyciągnie uwagę Sigurda Farnona podczas lokalnych uroczystości tanecznych oraz James Fleet jako pułkownik Merrick, imponujący wojskowy i miejscowy farmer.W 2. sezonie ponownie pojawi się także Matthew Lewis jako Hugh Hulton, który wraca zza granicy do Darrowby po nagłym zakończeniu związku z Helen Alderson.Drugi sezon składa się z sześciu odcinków oraz świątecznego odcinka specjalnego. Premiera "Wszystkich stworzeń dużych i małych" odbędzie się 12 listopada o 20:30 na kanale Epic Drama. Kolejne odcinki w piątki o tej samej porze.