Swiąteczne wydanie "Twojego Stylu" w promcyjnej cenie 5 zł

Łukasz Szewczyk

• Na rynku ukazało się wyjątkowe wydanie "Twojego Stylu".

Twój Styl - nr 12/2021

Po raz trzeci w 30-letniej historii magazynu na okładce pojawił się mężczyzna. Stało się tak, ponieważ miesięcznik, jako Partner Główny plebiscytu "Gwiazdy Dobroczynności" postanowił wyróżnić laureatów w kategorii "Edukacja", Agnieszkę Więdłochę i Antoniego Pawlickiego. Para aktorów od 2016 roku angażuje się w ogólnopolską kampanię "BohaterON - włącz historię!" poświęconą uczestnikom powstania warszawskiego i promującą historię Polski XX wieku. W wywiadzie Agnieszki Litorowicz - Siegert opowiadają o wartościach wyniesionych z domów rodzinnych, czy budzącej się potrzebie niesienia pomocy, bo "Życie nie tylko po to jest by brać".Ponadto w numerze znalazły się rozmowa Marią Dębską o tym czego nauczyła się od granej przez siebie w filmie "Bo we mnie jest sex" Kaliny Jędrusik, materiał "Ziemscy Aniołowie", w którym Anna Dymna, Janina Ochojska, Martyna Wojciechowska i Ewa Błaszczyk opowiadają o ludziach imponujących siłą ducha, raport "Instagram z sensem" oraz lista laureatów plebiscytu "Doskonałość Roku2021".Numer wsparty jest promocją telewizyjną, radiową i w punktach sprzedaży.Promocyjna cena wynosi 5,00 zł, a objętość 324 strony.