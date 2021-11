Brazylijski wyścig F1 w weekend na żywo w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Głównym wydarzeniem weekendu w ELEVEN SPORTS będzie wyścig Formula 1 o Grand Prix São Paulo.

• Stacja pokaże na swoich antenach również wszystkie poprzedzające go sesje treningowe i eliminacyjne.

• Największą atrakcją zmagań będzie kolejna odsłona niezwykle zaciętej walki Maksa Verstappena z Lewisem Hamiltonem o tytuł mistrza świata w sezonie 2021.

W najbliższy weekend kierowcy Formula 1 spotkają się na Autódromo José Carlos Pace, by stanąć do walki o Grand Prix São Paulo. Rywalizacja zapowiada się ekscytująco, bo do końca sezonu zostały już tylko cztery wyścigi, a przewaga prowadzącego w klasyfikacji generalnej Maksa Verstappena nad Lewisem Hamiltonem wynosi tylko 19 punktów. W miniony weekend Holender odniósł zdecydowane zwycięstwo na torze w Meksyku, więc broniący tytułu Brytyjczyk znajduje się pod coraz większą presją. Równie ciekawe są zmagania konstruktorów, ponieważ Mercedes-AMG Petronas F1 Team ma tylko o jedno "oczko" więcej niż Red Bull Racing Honda. Z tego powodu w Brazylii bardzo istotna będzie także postawa partnerów zespołowych Verstappena i Hamiltona - Sergio Péreza i Valtteriego Bottasa. Wiele do powiedzenia mogą mieć również zawodnicy Scuderia Ferrari Mission Winnow, Charles Leclerc i Carlos Sainz, oraz przedstawiciele McLaren F1 Team, Lando Norris i Daniel Ricciardo, którzy walczą o ostatnie wolne miejsce na podium mistrzostw świata.Szczególną atrakcją weekendu w Brazylii ma być testowana po raz trzeci formuła sobotniego sprintu kwalifikacyjnego. W jego trakcie kierowcy pokonają stukilometrową trasę, a miejsca, które zajmą na mecie, przełożą się na kolejność na starcie niedzielnego wyścigu. Najlepsza trójka otrzyma również dodatkowe punkty w klasyfikacji generalnej. Z kolei kwalifikacje do sprintu zaplanowano na piątek, co podniesie stawkę zmagań również tego dnia.Plan transmisji:Piątek (12 listopada):• 16:25 FORMULA 1 GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2021:(Eleven Sports 1, studio od 16:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Aldona Marciniak, Filip Kapica, Robert Smoczyński• 19:55 FORMULA 1 GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2021:(Eleven Sports 1, studio od 19:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Aldona Marciniak, Mikołaj Sokół, Robert SmoczyńskiSobota (13 listopada):• 15:55 FORMULA 1 GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2021:(Eleven Sports 1, studio od 15:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Aldona Marciniak, Mikołaj Sokół, Robert Smoczyński• 20:25 FORMULA 1 GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2021:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Aldona Marciniak, Mikołaj Sokół, Robert SmoczyńskiNiedziela (14 listopada):• 16:00 FORMULA 1 GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2021:(Eleven Sports 1)studio: Aldona Marciniak, Robert Smoczyński, Filip Kapica• 17:55(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Michał Gąsirowski, Mikołaj Sokółstudio: Aldona Marciniak, Filip Kapica, Mikołaj SokółPoniedziałek (15 listopada):• 21:00- magazyn (Eleven Sports 1)