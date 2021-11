Finisz eliminacji mundialu i panczenowy Puchar Świata w kanałach sportowych Polsatu

Łukasz Szewczyk

• Hitami drugiego weekendu listopada w sportowych kanałach Polsatu będą mecze dobiegających końca eliminacji piłkarskiego mundialu

• Wśród propozycji także inauguracja panczenowego Pucharu Świata w Tomaszowie Mazowieckim.

Rekordowo krótkie, bo trwające od marca, eliminacje piłkarskich mistrzostw świata dobiegają końca. Do rozegrania pozostały jeszcze dwie kolejki meczowe, które za sprawą wielu znaków zapytania obfitować będą w ogromne emocje. Do ostatnich chwil o prawo gry na mundialu walczyć będą między innymi Mistrzowie Europy - Włosi, których fascynująca, grupowa batalia ze Szwajcarią rozpala wyobraźnię kibiców. Także Portugalczycy z Cristiano Ronaldo w składzie na dwie kolejki przed końcem eliminacji nie mogą być pewni gry na mundialu, a wszystko za sprawą fenomenalnie grających Serbów. O awans zaciekle rywalizują też Hiszpanie ze Szwedami, Holendrzy z Norwegami czy Anglicy z Polakami.Wyścig o bezpośredni awans na piłkarski mundial potrwa do wtorku 16 listopada. Wszystkie mecze rozgrywek oglądać można w kanałach sportowych Telewizji Polsat. Każdego dnia spotkaniom towarzyszy specjalny program studyjny z udziałem czołowych dziennikarzy i ekspertów piłkarskich w naszym kraju. Rzecz jasna największą uwagą cieszą się nadchodzące mecze Polaków. W piątek Biało-Czerwoni zagrają z Andorą, a w poniedziałek z Węgrami. Każdej kolejce meczowej towarzyszą rozbudowane analizy, ciekawe dyskusje oraz przegląd najświeższych informacji.W drugi weekend listopada rusza też Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim. Gospodarzem pierwszej rundy jest Tomaszów Mazowiecki, a Telewizja Polsat produkuje międzynarodowy sygnał telewizyjny z tego wydarzenia. Tegoroczny sezon panczenowy jest wyjątkowy, bo stanowi element przygotowań do zimowych igrzysk olimpijskich, które odbędą się w lutym 2022 roku. Wszyscy uczestnicy przykładają więc olbrzymią wagę do każdego startu, a pierwszą odsłonę rywalizacji oglądać można w Polsacie Sport Extra i Polsacie Sport News już w ten weekend. W Tomaszowie Mazowieckim wystąpią wszyscy najlepsi zawodnicy i zawodniczki z naszego kraju. Niewątpliwym hitem będzie powrót na lodowy tor Zbigniewa Bródki. Złoty medalista olimpijski z Soczi wznowił karierę z nadzieją na występ w kolejnych igrzyskach.W piątek i sobotę transmisje panczenowego Pucharu Świata w Tomaszowie Mazowieckim dostępne będą w Polsacie Sport Extra, a w niedzielę w Polsacie Sport News. Zawody skomentują Marcin Lepa, Bartłomiej Pisarek, Katarzyna Bachleda-Curuś i Sławomir Chmura. Wywiady przeprowadzi natomiast Tomasz Lach.