Turniej Nitto ATP Finals z udziałem Huberta Hurkacza w kanałach sportowych Polsatu

Łukasz Szewczyk

• W niedzielę startuje ostatni tegoroczny turniej tenisowy z cyku ATP Tour. W Turynie spotka się ośmiu najlepszych singlistów całego 2021 roku oraz tyle samo par deblowych.

• W grze pojedynczej wystąpi najlepszy obecnie polski tenisista - Hubert Hurkacz.

• Wszystkie mecze oglądać można w kanałach Polsat Sport i Polsat Sport Extra oraz w serwisie Polsat Box Go.

Hubert Hurkacz to dopiero drugi w historii Polak, który zagra w turnieju kończącym sezon tenisistów. Pierwszym był Wojciech Fibak, który w 1976 roku dotarł aż do finału. Ceniony obecnie ekspert, wróży Hurkaczowi pobicie swojego wyniku. Zdaniem Fibaka, 24-letni Wrocławianin ma wszystko, by stać się światową gwiazdą tenisa. Najlepszym potwierdzeniem tych słów są dokonania Hurkacza w dobiegającym właśnie końca sezonie. Hurkacz zaczynał go poza czołową trzydziestką rankingu ATP, ale świetną grą dotarł do pozycji numer siedem i w dniach 14 - 21 listopada będzie rywalizował z elitą.Rywalizacja singlistów w turnieju Nitto ATP Finals odbywa się w dwóch czteroosobowych grupach, w których mecze odbywają się na zasadzie "każdy z każdym". Dwóch najlepszych zawodników z obydwu grup awansuje do półfinałów, a ich zwycięzcy zagrają o miano numeru jeden całego turnieju.W wyniku losowania Hubert Hurkacz trafił do grupy z Aleksandrem Zwieriewem, Matteo Berrettinim i Daniiłem Miedwiediewem. Ostatni z wymienionych to triumfator ubiegłorocznej edycji turnieju i zarazem pierwszy rywal Hurkacza. Ich mecz odbędzie się w niedzielę 14 listopada o godzinie 14:00. Transmisja dostępna będzie w Polsacie Sport Extra. Poprzedzi ją specjalny program studyjny, który o godzinie 12:30 rozpocznie się w Polsacie Sport. Poprowadzi go Jerzy Mielewski, a jego gośćmi będą komentatorzy tenisa Dawid Olejniczak i Tomasz Lorek, dziennikarz Krzysztof Rawa oraz były utytułowany tenisista Marcin Matkowski. W programie znajdą się też łączenia z ekspertami i zawodnikami.Wszystkie mecze singlowe i deblowe turnieju Nitto ATP Finals, będą transmitowane w Polsacie Sport i Polsacie Sport Extra w dniach 14 - 21 listopada. Rozgrywki można oglądać także w serwisie rozrywki internetowej Polsat Box Go zarówno na stronie polsatboxgo.pl, jak i w aplikacji: na komputerach, urządzeniach mobilnych oraz w wybranych Smart TV, Android TV, Apple TV i Amazon FireTV.