"Amonit", "Dublerka", "Nieobliczalny"- filmowy weekend premium TV

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Nieobliczalny", "Dublerka", "Amonit", "Wieczna piękność", "Złoto dla psów"

W piątekfinał polskiej wersji kultowego serialu, czyli(12 listopada). Akcja rozgrywa się w Siedlcach, w siedzibie firmy zajmującej się produkcją wody mineralnej "Kropliczanka". Jej prezes, Michał, to człowiek pozbawiony autorefleksji, który każdym słowem i gestem zabiega o atencję i uznanie. Kiedy przedsiębiorstwo zostaje przejęte przez nowego, właściciela a pracownicy zaczynają obawiać się o swoje posady, jedynie Michał patrzy na zmiany z optymizmem. Biznesowe roszady przeplatają się tu z biurową codziennością pracowników "Kropliczanki".W sobotę elektryzujący thriller dobrze oddający atmosferę XXI wieku -(13 listopada). Czasem jedno użycie klaksonu na ulicy może zmienić nasze życie. Ten film to ekstremalna wersja takiej właśnie historii. Rachel stoi w korku, spóźniona i zdenerwowana. Trąbi na jednego z kierowców, by go pośpieszyć na światłach. Niestety trafia na kogoś, kto jest nie tylko znacznie bardziej zdenerwowany, ale wręcz zdeterminowany, by się odegrać i dać jej za to naprawdę dotkliwą nauczkę. Rozpoczyna się pogoń, w której Rachel będzie musiała nie tylko uciekać, ale też walczyć o siebie i swoich bliskich.Wydarzeniem będzie także(13 listopada). Sobel na wieńczącym swoją pierwszą trasę koncertową wydarzeniu zgromadził we wrocławskiej Hali Stulecia ponad 5 tysięcy osób. Zakończenie trasy wymagało odpowiedniej oprawy. Pokazy pirotechniczne, goście specjalni oraz nowe aranże utworów - to wszystko towarzyszyło artyście tego wieczoru i spowodowało że stał się on niezapomnianym wydarzeniem. Nie zabrakło także znamienitych gości Sobla na scenie wsparli m.in. Young Igi, Oki i Michał Szczygieł oraz gitarzysta Piotrek Lewandowski, który jest współtwórcą singli"Fiołkowe pole" i "Każdego dnia".Weekend zakończy(14 listopada). Dublerka komediowej aktorki zaczyna zastępować ją nie tylko w mniej ważnych filmowych ujęciach. Trafia za nią do ośrodka odwykowego, a z czasem zaczyna zastępować ją niemal wszędzie. To wygodne, ale tylko do czasu. Czy Candy ma jeszcze szansę na odzyskanie swego życia i swej kariery, czy już przegapiła moment, w którym straciła wszystko na rzecz swojej dawnej dublerki? Ta komedia o branży filmowej i nie tylko to przede wszystkim popis Drew Barrymore, która oczywiście zagrała obie role - Candy i jej dublerki Pauli.premiera filmu animowanego(13 listopada). Rok 1989. Niemcy podzielone są na dwie części. 12-letnia Fritzi tęskni za przyjaciółką, która przebywa na zachodzie kraju. Nastolatka nie zgadza się z wizją podzielonego świata i dołącza do pokojowej rewolucji. Wschodnie Niemcy, rok 1989. Przyjaciółka Fritzi - Sophie wyjeżdża na wakacje za granicę, powierzając jej pod opiekę psa. Jesienią Sophie nie wraca do szkoły - zostaje w zachodnich Niemczech. Fritzi obserwuje, jak w szkole tworzą się podziały na lepszych i gorszych, a wokół organizowane są potajemne spotkania. 12-latka staje się świadkiem pokojowej rewolucji. Ona sama chce znów zobaczyć swoją przyjaciółkę i zwrócić jej psa, dlatego odważnie zmierza pod granicę podzielonego kraju. Poruszająca i wyjątkowa w formie animacja opowiada o zawirowaniach historii z dziecięcej perspektywy.mTwórcom udało się oddać atmosferę przemian 1989 roku w sposób przystępny dla młodej widowni, ale i autentyczny.Niedzielną Megapremierą(14 listopada). Anglia, lata 40. XIX wieku. Mary Anning (Kate Winslet) jest uznaną paleontolożką, choć jej osiągnięcia niejednokrotnie bywają pomijane przez składające się głównie z mężczyzn grono naukowe. Kobieta pracuje samotnie na południowym wybrzeżu. Mając już najlepsze dni kariery naukowej za sobą, szuka pospolitych skamieniałości. Sprzedaje je potem turystom, by zdobyć pieniądze na utrzymanie siebie i swojej schorowanej matki. Pewnego dnia zamożny Roderick Murchison (James McArdle) prosi Mary, by za hojne wynagrodzenie podjęła się opieki nad jego żoną, Charlotte (Saoirse Ronan). Badaczka przyjmuje intratną ofertę. Wkrótce pomimo dużych różnic klasowych i charakterologicznych między kobietami rodzi się namiętne uczucie. Zostaje ono jednak wystawione na ciężką próbę.Z kolei premierowy weekend na antenachrozpocznie obraz(13 listopada, Cinemax 2). Kometa zbliża się do Ziemi, niosąc niepokój i widmo zagłady. Rząd zostaje rozwiązany, nie ma komunikacji ani transportu. Świat pogrąża się w chaosie. Nie powstrzymuje to jednak mieszkających w prowincjonalnym miasteczku Anny i Andrieja przed czekaniem na powrót synów, którzy wyjechali prawie dekadę wcześniej. Para marzy o zjednoczeniu rodziny. Dzieci wracają, ale to nie rozwiązuje sprawy. Kometa się zbliża i każdy członek rodziny wyrzuca z siebie, co mu siedziało na sercu. Na światło dzienne wychodzą nagromadzone przez lata pretensje i ukryte pragnienia. Czy uda im się pozostać rodziną, czy apokalipsa w ich życiu wydarzyła się na długo przed nadejściem komety?Druga propozycja tego dnia to(13 listopada, Cinemax 2). Yang Hua jest drobnym pośrednikiem, który nie ma dobrej passy. Jego życie i małżeństwo z nauczycielką jogi, Miao Wei, zaczynają się rozpadać. W ciągu trzech szalonych dni w małym mieście Wuhai w Mongolii Wewnętrznej, przyjaciele, rodzina i windykatorzy konfrontują się z nim w związku z nieudanym przedsięwzięciem biznesowym związanym z parkiem dinozaurów na pobliskiej pustyni.W niedzielę komedia romantyczna(14 listopada, Cinemax). Jane (Sally Hawkins) została porzucona przez ukochanego przed ołtarzem i od tamtego czasu nie może się otrząsnąć. Załamana i zraniona kobieta wpadła w trwający dwadzieścia lat epizod schizofrenii. W tym czasie musi zmierzyć się ze skomplikowanymi relacjami miłosnymi (zarówno tymi prawdziwymi, jak i wyimaginowanymi) oraz rodzinnymi. Sytuacja się zmienia, gdy zaczyna mroczny, choć komiczny romans z Mikem (David Thewlis), będącym niespełnionym muzykiem i zbłąkaną duszą.Druga niedzielna propozycja to(14 listopada, Cinemax 2). Pracująca w barze na plaży osiemnastoletnia Esther (Talullah Cassavetti) wdaje się w letni romans z Jeanem (Corentin Fila). Kiedy sezon wakacyjny się kończy, dziewczyna wylatuje do Paryża i pojawia bez zapowiedzi w domu chłopaka. Ten jednak ją odtrąca, a ona sama wyrusza na wędrówkę po Mieście Światła, aby ostatecznie znaleźć schronienie w klasztorze. Z pełnego chaosu świata wkracza do oazy spokoju i zaczyna rozumieć siebie dzięki niełatwej relacji z nowicjuszką, która złożyła śluby milczenia.