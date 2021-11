Radio Zet ponownie spełnia marzenia słuchaczy (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Już po raz piąty Radio ZET spełnia marzenia słuchaczy.

• Zabawie antenowej towarzyszy kampania promocyjna w telewizji i internecie.

W dotychczasowych edycjach akcji stacja zrealizowała już kilkaset rozmaitych marzeń słuchaczy. W tym roku, każdego dnia - od poniedziałku do piątku - Radio ZET będzie spełniać kolejne. Zabawa na antenie potrwa do 10 grudnia br. Tradycyjnie swoje marzenia słuchacze mogą zgłaszać na stronie Radiozet.pl.W ramach akcji "Spełniamy marzenia w Radiu ZET" powstanie raport "O czym marzą Polacy" realizowany przez GfK Polonia. W podobnym badaniu przeprowadzonym w 2016 roku aż 50% naszych rodaków marzyło o podróżach, a 30% o dobrym zdrowiu dla siebie lub najbliższych. Teraz będzie okazja do zweryfikowania informacji, jak w ostatnich 5 latach zmieniły się pragnienia Polaków.Od 15 listopada akcję Radia ZET wspiera kampania w ogólnopolskich i tematycznych stacjach telewizyjnych, a także w internecie. Kreację spotu przygotowała Agencja Przestrzeń, za produkcję odpowiadała MAKATA, a zakupem mediów zajął się Zenith.