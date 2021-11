Nie żyje Kamil Durczok

Łukasz Szewczyk

W wieku 53 lat zmarł Kamil Durczok. Jak podaje Interia, powołując się na rodzinę znanego dziennikarza, Durczok zmarł w szpitalu w Katowicach we wtorek nad ranem. Miał krwotok.Kamil Durczok był znanym dziennikarzem. Swoją karierę rozpoczął dziennikarską rozpoczął na początku lat 90-tych. Był dziennikarzem Radia Katowice, następnie dyrektorem i redaktorem naczelnym katowickiego radia TOP FM. Od 1993 do 2006 roku pracował w Telewizji Polskiej, początkowo w lokalnej TVP3 Katowice (był prowadzącym "Aktualności"), a od 2001 roku prezenterem "Wiadomości" TVP1. W TVP prowadził także takie programy jak "Forum", "Gość Jedynki" czy wieczory wyborcze.W radiowej Trójce współprowadził "Salon polityczny Trójki" (2003-2005), a w RMF FM współprowadził "Kontrwywiad RMF FM (200-2007). Od maja 2006 do marca 2015 roku był redaktorem naczelnym "Faktów" telewizji TVN. Współprowadził także program "Fakty po Faktach", był także współgospodarzem wieczorów wyborczych na antenie TVN24. W latach 2016-2017 był gospodarzem programu "Brutalna prawda. Durczok ujawnia" (później pod nazwą "Durczokracja") w Polsat News. Od 2016 do 2019 wydawca i redaktor naczelny portalu Silesion.pl. Jego ostatni projekt to aplikacja Durczokracja.